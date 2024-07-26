主人夫妇为了到阿布扎比陪月的事商量了好几个月，今天终于决定启程的日子，主要原因是旅居当地的三女儿早产了，急需帮手。主人一听到消息，惊喜交集，马上订机票，收拾行李，准备明天就出发。我心中暗自窃喜：自由啊！我有好几个星期的自由时间了！

主人夫妇是一对恩爱夫妻，子孙满堂，左邻右舍都羡慕不已。每个星期天都是家庭日，已经成家的子女们带着孩子，十几个人齐齐来到，家里热闹得简直要掀翻屋顶。到处都是人，说话声、小孩哭声、笑声充斥整个房子。我经常躲在厨房的角落，不敢出来，要不然，被那几个横冲直撞的孙儿撞到可不是闹着玩的。大人们边吃边聊天，小孩们边吃边玩。这种热闹的场面总要过了晚上八点才会渐渐恢复宁静。我也总是等到大家都散了才敢开心地用餐，大胆地走动。

我想主人出国了，其他家人就不会来探访，只有少主人在家。少主人是个喜欢夜生活的单身人士。每天睡到日上三竿都不愿意起床，过后，就关在房里搞音乐，一会儿是吉他声，一会儿是钢琴声，就这样敲敲打打的到黄昏才匆匆出门，他到底几点回家我不是很清楚。

我把主人出国的好消息通知好友，告诉他们过了明天可以来我住的地方开派对了，食物不必带，主人家应有尽有，大家可以大饱口福。不过，我提醒他们一定要避开几个时段，以免被少主人撞见；还有啊，千万不要一起过来，担心会引起邻居的注意，向主人打小报告。虽然同层楼邻居甚少开门，还是小心点比较安全，所谓：小心能驶万年船。

这几个星期，少主人简直把家当成了旅馆，有时都不见人影。哈哈！你不回家，我可以跟同伴尽兴玩乐。这段日子我和朋友过得很自由，我们吃得好，睡得好。我发现皮肤变得光滑剔透，很有弹性，肚子多了个小小的“游泳圈”，朋友们也发福了。验证了一句话：自由自在的生活会让人心宽体胖的。欢乐的时间总是很快过去的。数算日子，应该是主人夫妇回国的日子，我和朋友只得告别这种吃香喝辣的自由日子。

今天，我留意到少主人关在房子里的时间特别长 ，也没听到任何音乐声。哎呦，已经是过了他出门的时间，到底发生了什么事？真是令人担心，会不会像新闻报道的那样——睡梦中“猝死”！这个不祥的想法一直在我的脑门盘旋，挥之不去。

我悄悄走近房门外，贴近门板听听里面的动静，就在电光火石的刹那，房门被打开了，一只大脚跨出来，刚好落在我身上。少主人发现踩到了异物，急忙缩回脚，一看到是我，他吓得大喊大叫，像是遇见鬼似的。我从没看过一个大男人这么胆小。哎！就让他继续歇斯底里地叫吧，我急忙离开。

咦！身上好似少了什么？原来那条让我引以为傲的硕美大尾巴不见了！