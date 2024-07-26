陈帅：一个男孩 一个女孩 一只猫

“这世界原没有太阳，自从你装腔作势，就出现了太阳，哦，不是，就出现了照妖镜。”她曾经故意这么对我说，那一次是我喜欢某一个隔壁班男生的时候。

一个男孩

我在一家咖啡馆工作。

工作不难，冲泡咖啡，收钱找钱，不必有太多的聊天。

对于我这样一个30+的男生，很合适的工作。

今天，来了一个客人。

店里的第一个客人。

她问：可以坐楼上吗？我有些不好意思，我还没收拾楼上呢。她说：没事，那我坐楼下。我松口气。

她看着菜单，我站着，可是没有像往常一样低着头，因为她的眼睛很好看。披肩发，棕色的连身长裙，声音轻轻柔柔的：“一颗糖是什么？”我清清喉咙：“一颗糖是我们的招牌咖啡。就是刚开始咖啡还是温的时候，咖啡有椰子糖的味道；等到咖啡冷了，就会变成太妃糖的味道。”“那为什么不叫两颗糖呢？”她问，我语塞，这我可没想过。

她笑，摆手：“随便问问。”

她借了充电器，在窗边坐了下来，打开电脑，拿出一本书看了起来。我端咖啡过去时，她抬眼，笑，“谢谢。”我转身，差点踢倒凳子，我觉得我的脖子都红了。

可是，她已经看书了，好像没看到我的糗事一样。

同事来得晚，看到我盯着客人，对我眨眨眼。

我不太好意思，赶紧拿了手机开始翻看小视频。

可是我心里想：我是喜欢上一个客人吗？是她的衣服吸引了我？还是周身的气质？或者，是我单身太久了？这么想着，我都有点鄙视我自己了。

邻居的猫进来时，我蹲下身和它玩，这样我能自在一些。

一个女孩

我觉得咖啡馆的那个小帅哥，在偷看我。

我打开书，可一个字都没看进去。

怎么办？我不太有被偷看的经验，我应该怎么表现比较好？我故意轻声细语说话，可心里很鄙视自己，这要让我的闺蜜瞧见，下巴都会惊掉。

“这世界原没有太阳，自从你装腔作势，就出现了太阳，哦，不是，就出现了照妖镜。”她曾经故意这么对我说，那一次是我喜欢某一个隔壁班男生的时候。

我总是偷偷喜欢过那么几个人吧，当然，一个没成。

我长得怎么说呢？只有眼睛好看。

所以，我戴上口罩，立刻就变成美女，摘下口罩，那就见仁见智了。这是有证明的，我戴上口罩，回头率，搭讪率都高；摘下口罩，无人问津。

我是不是能和他搭讪一下？

直到那只猫出现，我觉得机会来了。

一只猫

我感觉到了什么？

作为一只猫，我瞧不起那两个人类偷偷摸摸的样子。

人类！哼！

男生拿了梳子来梳我的背，我退后一步，警告了他一声。他居然抓住我的脖子，继续来梳我的背。我不客气地叫了一声，他还在继续。人类总是这么自以为然，听听他和那个女生说什么？说我的毛得好好梳梳！他怎么想的，如果我拿把梳子给他梳梳他的脑袋，他怎么想？

女生比较了解我，她说的话正是我想说的。

我都有点怀疑，她听得懂我的话，所以我警惕地看了看她。

男生把门关上不让我出门，我转身，跳上女孩身旁的高台，趴了下来。我就不信，那男生有胆量过来，果然，他没过来。女生看我，眯着眼对我笑，也喵喵叫。

声音不错，我把头扭开，我不想让她太骄傲。

男生磨蹭着走过来，不就是想搭讪吗？我出去搭讪时可不是他这股熊样，我眯着眼，轻蔑地对男生叫了一声。

等等，男生在问女生要联系方式吗？

我起身，弓背，在他们准备互相扫一扫微信时，跳下去，打翻了咖啡杯，打散了两个人，然后一个新的客人走进门来，我飞速地从打开的门钻了出去。

那两个人类，凑在一起也生不出一只猫！

我凭什么要为他们操心！

我趴下来，享受连绵雨天后的第一缕阳光。