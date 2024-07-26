天色晴朗，蓝天清澈无云。微风轻送，花影颤动。好个黄道吉日，正合情侣结为美眷。教堂花园里大树下钟台上吊着的那口大钟，到时会响亮的传出喜讯，报告来客，这天有一位文质彬彬的男士和一位亭亭玉立的少女即将缔结良缘，成为一对新夫妇。

教堂门口的侧边，摆了一张长桌，有几个服务人员坐在旁边，负责点名指导客人入座，并接受客人赠送的礼物。座位是按照请柬的号码编排的，所以宾客务必要出示他们事先收到的请柬才能进入教堂。

很顺畅的，客人们鱼贯而入，坐下来等候观赏婚礼。教堂里灯光明亮，处处都缀滿鲜花。宾客们男的西装笔挺，女的长裙飘曳，人人喜上眉头，乐在心头，礼堂的每一空间都跳动着喜悦的音符。

你见到新娘子了吗？有人问。还没呢。另一个说。

我从小看着她长大，现在出落得真漂亮，和以前可大不相同了。

有什么奇怪，不是有说：女大十八变，临上花轿还要再变一变吗？

说的也是。其实她母女俩也真不容易，当年她父亲遇车祸去世时她才十二三岁。没了父亲，只能和母亲相依为命。幸好父母双方的兄弟姐妹多，也常接挤这孤儿寡母，让她们母女走出丧夫失父的困境，才走到今天的开花结果。

宾客们差不多都到齐了，服务人员也是来参加婚礼的亲戚朋友，他们正准备结束工作进入礼堂观礼的时候，突然一辆德士迅速到来，停在教堂门口。从车里出来的是个白发苍苍的老头儿，还拖着一个小行李。显然是刚下飞机赶来的。

老头儿说他没有请柬，和主人家也非亲非故，不过他送贺礼，坚持要进入教堂参加婚礼，并强调一定要坐在女方亲戚的座位上。

没有受邀而来的就是不速之客，是不受欢迎的。服务员进去请示双方家长，老头儿被迎进就坐。突如其来的问题就这样解决了。

这件事很快就传遍了整座教堂。人们不免会想道：这里是个世界名城，国际大都会，没有受邀而送礼来参加婚礼的事情，实在从来没有听说过。不像以前中国农村办喜事不必邀请，全村的人都会高高兴兴地来喝喜酒来欢聚一同分享一对新人结婚的喜悦，主人客人皆大欢喜。

特定的时间一到，教堂那口大钟当当当当地响彻云霄，婚礼马上就要开始了。优美的音乐奏起了，主持人请大家安静观礼。

接着，美丽的新娘子挽着那个老头儿的臂膀，缓缓地步入礼堂。大家都觉得很奇怪，为什么带她进来的不是原定的大伯父，而是這个不速之客。到底是怎么回事？于是一个个问号在人们心中浮起。

婚礼在证婚人的主持下顺利完成，宣布新郎新娘已成为夫妻。永结同心，白头偕老。全场宾客报以热烈的掌声。

掌声初歇，那老头儿受邀上讲堂，代表女方讲话。他说：“亲爱的朋友们，我的出现可能会引起大家的好奇和不安。新娘的父亲林大元先生是我的救命恩人。他临终时把心脏捐给我，让我获得新生，才能活到现在。人应该知恩图报，这些年来我虽移民海外，我一直关注着救命恩人的遗孀和孤女，尽可能找个机会来报答她们，所以我今天来了，带着林先生的心脏回来参加他女儿的婚礼。新娘流着泪要求我带领她走上人生的另一段旅程。我祝福这对新人永远健康快乐。”

有爱的人生多幸福，有爱的世界多美好。