新中粤剧专场 锣鼓喧天贺国庆

粤剧作为一门综合艺术，音乐表现形式丰富多样。一说起粤剧，让人不由想起那传统锣鼓声。粤剧配器中，锣鼓是相当重要的一种乐器，它是粤剧的灵魂和精神，有时预示着一名重要人物的隆重登场，有时则凸显出一起重大冤狱即将发生。

如果你曾因锣鼓喧天而避开粤剧，你更应带着对锣鼓玄妙的一分好奇心，去重新探知这种迷人的传统戏剧形式。

粤剧专场“新经典新才华：粤韵荟萃迎国庆”，势必让你在粤韵中精神为之一振。音乐总监陈小锐是这次演出的音乐领导，激动人心的音乐，配合如诗一般的崭新歌词，细述一段段经典故事。由32人组成的管弦乐队，融合中西乐器，演奏出激荡人心的粤曲。

来自中国深圳和广州的戏曲艺人与新加坡戏曲艺人通力合作，让观众度过一个无上享受的艺术之夜。这场演出由牛车水人民剧场基金管委会主办，新加坡东安戏曲有限公司、中国深圳市粤剧团有限公司和广州粤剧院协办。演出节目经精心策划，旨在展示鹏城和羊城两地年轻演员的艺术造诣。主办单位感慨，看到这些演员的不凡才华时，难以想象粤剧是一种正在没落的表演艺术。

当晚演出计有五个折子戏，无一不让刚接触粤剧的观众感受到音乐与动作的和谐，武戏和文戏共同构成一幅幅连缀起象征性动作的织锦，粤剧这独特表演艺术令人沉浸其中目眩神迷。

其中，《东方夫人》和《洪州解围》都是将武术融入戏曲的经典范例。《东方夫人》以战乱的隋国为背景，讲述一名勇敢的女战士在她的将军丈夫死于敌兵袭击时，挺身而出，保家卫国的故事；《洪州解围》则传颂北宋著名的杨家将英雄事迹，穆桂英和丈夫杨宗保去营救被敌人围困的杨宗保父亲，他们最终成功突破包围。

《大断桥》和《蝶舞蓬瀛》体现了音乐与戏剧的融合之美。由19人组成的东安合唱团，为32人组成的管弦乐队配上美妙歌声。这种在传统粤剧里大胆创新的手法，也是陈小锐的巧思。《大断桥》节选自著名的民间传说《白蛇传》，这个古老的传说采用了新编舞，突出了剧中人从愤怒、痛苦到怜爱、渴望的情感变化，为观众带来新的体验；《蝶舞蓬瀛》是中国古代民间四大爱情故事之一《梁山伯与祝英台》的大结局篇章，剧中命运多舛的恋人逝世后，像蝴蝶一样复活，最终得以拥有相守相伴的自由。

从经典粤剧《再世红梅记》节选的《闹府装疯》一段戏中，一名青年女子假装疯癫，以摆脱对其暴权相逼的大臣的控制。在这个衙门场景中，大臣想测试女子是否在装疯卖傻，于是下令殴打她的父亲，看她会否流露出悲伤……此折子戏对艺人演技提出极大考验，因为演员要表现出复杂情绪，包括从愚弄现场每个人认为其失心疯狂，到对观众以外所有人隐瞒内心悲伤的快速转变。

当晚演出的序曲，由中国著名作曲家卜灿荣以交响乐曲形式向新加坡国庆日致敬。曲名为《用粤剧音乐之宝石庆祝新加坡国庆日》，聚焦坚毅、爱国和坚韧的永恒主题。

▲“新经典新才华：粤韵荟萃迎国庆”

8月3日（星期六）

晚上7时30分

新加坡牛车水人民剧场

票价：50、30、20元

联络电话：81193627、90711028