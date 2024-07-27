【开卷】台湾作家张西新加坡之行

台湾作家张西从社交媒体出道，拥有众多粉丝，当然也就有黑粉。从前一个攻击就会让她失落好几天，如今她已经学会如何去面对，不要把自己的价值建立在别人对于自己的评语。

这期《开卷》，听张西与《联合早报》副刊高级记者陈宇昕对谈，直击生活的不确定性与她的创作人生。

精彩片段

副刊高级记者陈宇昕：创作小说人物的时候，有些创作者总会带入自己的人生经历，那你在创作一个人物的时候，是距离自己的人生经历更远一点吗，还是可能把自己写进去？

台湾作家张西：我在创作一个角色的时候，比较不会以我自己出发。我要创造这个角色之前，会有一个我想要抓住的感觉或抓住的事件。除非角色遇过的心理历程可能有一些跟我相似的时候，我才会把我的经验借给他，但是不会很多，我会调整很多的细节。但其实是因为我先有一个主题，然后我去把我所知道的生活，感觉到的东西，把它塞进去，所以我的角色比较多数都是这样子创造出来的。

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