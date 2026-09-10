2026年新加坡作家节将在11月13日至22日举行，现已推出“超级早鸟票”，并公开部分华语节目，试图回应资讯爆炸时代，非常时期的个体处境，以及城市记忆中的暴力与日常，也借着青春曲调，构建跨世代与地域的集体记忆与对话空间。

非常时期里当社会失能，当空间遭受隔绝，当时间仿佛停滞。人要如何继续生活？什么才是“正常”的距离和交流方式？中国作家、宝珀·理想国文学奖得主王占黑将分享她笔下的上海，以及那些在城市缝隙中生长出来、关于人际分离和相遇的故事。

从《平原上的摩西》到《猎人》，中国作家双雪涛的小说穿行于东北的城市记忆、暴力与日常之间，也不断跃出纸页，成功走向银幕，被更广泛的观众所熟知。但当作家被这些鲜明的标签所辨认，它们是否也遮住了他多年创作中的成长与变化，以及更复杂、更个人的观察与思考？“双雪涛——罪与笔的迷宫”从熟悉的关键词出发，寻找双雪涛文学中那些“显而未见”的部分。

每代年轻人，心里都住着一首歌，那是青春的密语，也是时代的回响。2026年新加坡作家节在台湾和新加坡两地同步展开问卷调查，邀请理工学院与大学校园里17至24岁的青年学子，从近十年发表的新歌中，选出对自己影响最深的一首，并写下属于自己的理由。

调查结果将于活动现场揭晓，由本地资深媒体人陈玉能与台湾作家兼广播人马世芳两位讲者，分别解读新台两地青年选择背后的文化密码。当台湾青年的歌单遇上新加坡青年的歌单，当彼此的理由在此刻交会，让我们一同聆听这场关于青春、认同与时代声音的跨海对话。

生活每天被海量的资讯淹没，哪些才真正具有新闻价值？面对同一事件的纷繁说词，人们又要如何辨识真实的信息？那些在艰难处境中坚守岗位的新闻从业员如何一路走来，又如何思考未来新闻媒体的价值与角色？

李慧玲与谭蕙芸两位资深新闻人，将回顾各自职业生涯中曾经面对的两难，以及经历的最动容的一次报道，分享在不确定的世界里，如何守望新闻的理想。

超级早鸟票中，原价30元的节日通票售价降至21元，青年票则从15元降至10.50元。购票与查阅活动详情，可浏览作家节官网singaporewritersfestival.com。