“这是多么难的一回事。”

在伦敦泰晤士河岸，新加坡指挥家黄佳俊口中的这件难事，无关音乐、无关奔波，也无关年复一年在西方世界的游走。他说的，甚至不是他自己的“难”，而是和父母每次在短暂相聚后的别离——“要离开樟宜的时候，他们看到的是我的背影，这是多么难的一回事。”

土生土长于新加坡的黄佳俊今年40岁，是4岁儿子的父亲。或许也正因如此，他对为人父母有了多一层体悟。

2024年9月，黄佳俊出任哈雷管弦乐团首席指挥。过去两年，他带领这个1858年创立的英国老牌乐团，频繁往返于欧美和亚洲多国。

去年8月，他以新任首席指挥身份亮相英国皇家阿尔伯特音乐厅，携手乐团呈献享誉国际的BBC逍遥音乐会（The Proms）。回想那场首秀，黄佳俊说，当时他在演出前成功调整节奏，使自己和乐团一步步临近演出，并最终在台上达到顶峰。他人生中有两次达到那样的状态，那场逍遥音乐会是其中一次。

比起父母远远望向他的背影，其他的似乎都不是难事了。指挥一个庞大的乐团，黄佳俊说，最重要的是集中作曲家的精神，将每一个音符的意义传递给乐手，“把乐团团结起来”把音乐带给听众。“要做到这个其实不难，最重要的是集中精神。”

今年，黄佳俊和哈雷再次受邀呈献BBC逍遥音乐会。摄制团队得以在哈雷主场曼彻斯特和伦敦，跟随他一同，一步步走向演出的一刻，在街头巷尾听他讲述音乐的可贵、为人父后的心态转变，以及家人的割舍与牵挂。