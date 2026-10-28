▲银河秋韵2026：风雨弦歌

11月9日（星期一）下午3时

维多利亚音乐厅

票价：20元

购票电话：醉花林俱乐部（62530111）、致达企业（63386693）、艺声企业（62947522）

醉花林银河民族乐团呈献“银河秋韵2026”音乐会，以“风雨弦歌”为主题，通过《梁祝》《兰花花叙事曲》《胡笳十八拍》和《听雨》四首主打作品，串联爱情、离乱与人生感悟，展现痴情、刚烈、坚韧与豁达四种人生姿态。

音乐会由音乐总监郭永秀与指挥黄文财、郑重贤执棒，结合小提琴、二胡、琵琶、古琴与人声，呈现不同形式的独奏、协奏及合奏作品。

小提琴协奏曲《梁祝》由洪绍维担任独奏。作品以梁山伯与祝英台的爱情故事为题材，从相知相恋、悲欢离合到化蝶，以小提琴与乐队的对话刻画人物情感。谢宛桦则担任二胡协奏曲《兰花花叙事曲》的独奏，通过兰花花追求爱情与自由的遭遇，呈现人物在命运转折中的抗争。

声乐与乐队作品《胡笳十八拍》由马伊丽独唱，姚炜担任古琴领奏，围绕蔡文姬的身世展开，以歌声和琴声诉说离乱中的思乡、牵挂与离别之情。林佳静将担任琵琶与乐队作品《听雨》的独奏，以琵琶音色与乐队演绎层次的变化，描绘雨声。

节目还包括潮乐《怀古》、弦乐重奏《二泉映月》，以及大合奏《童年的回忆》和《将军令》，从潮州音乐、经典弦乐作品到合奏曲目，展现乐团层次丰富的演奏编制。

醉花林银河民族乐团附属于醉花林俱乐部，在俱乐部董事部支持下发展至今，目前有七十余名乐手，涵盖老、中、青、少不同年龄层。乐团每周定时排练，除举办常年音乐会，也参与社区及慈善演出，推广华乐与潮州音乐，并欢迎音乐同好加入。