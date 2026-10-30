▲2026年度第六届新加坡陶艺节

新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂（1 Straits Blvd S018906）

11月6日及7日上午11时至晚上9时，8日上午11时至傍晚6时

入场券10元起

购票：SCF26_tickets.eventbrite.sg

新加坡陶艺家林善春（51岁）1999年报读南洋艺术学院多媒体文凭，上了刘伟仁（Peter Low）老师的陶艺课后，改读陶艺主修。

他受访时说：“刘老师不是非常知名的艺术家，但是从学生时代接触至今，他仍然不停地创作，聊天时常谈起烧窑、技艺和创作想法。他在南艺教书时，坚持每周五去柔佛哥打丁宜的工作室创作至星期天。刘老师并非出身富裕家庭，不论多辛苦，他对陶艺创作的热忱与坚持深深地影响了我，让我也坚持创作至今。”

现年85岁的刘伟仁曾在英国、日本学习陶艺，也在台湾、马来西亚教课，过去40年来，桃李满天下。他在两年前患上失智症，在台湾、马来西亚的弟子为老师办了回顾展。林善春说：“学生们都很喜欢刘老师，也很尊敬他。”

2026年度第六届新加坡陶艺节（The Singapore Clay Festival 2026）将举办“新加坡陶艺传承：名家之师刘伟仁”回顾展，首次汇集出自艺术家藏品约40件，涵盖早年英国到台湾、新加坡和马来西亚超过50年至今的创作。林善春是联合策展人。

刘伟仁1972年留学英国时的陶瓷作品。（新加坡陶艺节提供）

刘伟仁在1980年代的陶瓷作品。（新加坡陶艺节提供）

刘伟仁在台湾时期的创作，从古老的“流云”意象汲取灵感。（新加坡陶艺节提供）

刘伟仁在柔佛哥打丁宜民月陶窑时期的作品，作于2004年。（新加坡陶艺节提供）

刘伟仁的学生——新加坡刘定光、陈德兴、张慧玲、黎汶进 (Zestro Leow) 、潘施颖（Shayne Phua），台湾李贤治、郑德勇、曹家华、邱益胜、王昭閔，马来西亚黄乙勉、刘国明等会参与陶艺市集。

刘伟仁的陶艺创作体现了东方审美精神与西方现代艺术思维之间富有张力的融合。他的创作跨越实用器物、雕塑形式以及大型陶瓷壁画，在多样的媒介表达中展现出对陶土作为材料与语言的深刻理解。对他而言，陶瓷是一种“无声的诗歌”，通过形体、肌理与色彩，在手工塑造与火焰淬炼之间传达出含蓄而深远的意境。

其作品的一大特色，是以陶板为基础进行创作——通过压制、雕刻、折叠与弯曲，构建出层叠而富有韵律的立体结构，突破了传统器物形态的界限。这些雕塑性作品常从中国宫廷织锦繁复的纹样以及古老的“流云”意象中汲取灵感，寄托对和谐生活与人类理想境界的向往。

在技术层面，刘伟仁通过精细调控烧成温度，并运用多种金属氧化物与陶瓷色料，使作品表面呈现出丰富而深邃的色彩层次。这些色彩往往融入几何或网格般的结构之中，形成秩序与流动并存的视觉节奏，由此生成的作品既唤起传统龙窑文化与火的原始力量，也展现出一种鲜明而当代的艺术表达。

本届陶艺节参与者超过240名，规模有史以来最大，来自新加坡、马来西亚、台湾、泰国。“塑土”策划展展示三田浩子、林善春、龙凯祥、吴奕庆、巫文慧等人的作品。还有与新加坡作家节合作的活动。