新加坡作曲家、指挥林健雄（Darius Lim）将成为国际合唱系列“Walking in Beauty”首位重点呈现的亚洲作曲家，将于2026年12月带领新加坡之声（Voices of Singapore，简称VOS）375名歌者登上柏林爱乐厅室内乐厅。出发前，VOS将于11月9日在新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅举行两场“Songs of Dreams”音乐会，呈献柏林演出的核心曲目。

由设于德国柏林的合唱音乐会策划与培训机构CHORALSPACE（International Academy for Choral Arts）策划的“Walking in Beauty”，以当代合唱作曲家的音乐为核心，邀请不同国家的歌者共同排练、演出。此前重点呈现的作曲家包括Ēriks Ešenvalds、Ola Gjeilo和Bob Chilcott。得知自己的名字将与这些国际合唱界熟悉的名字并列，林健雄坦言，第一反应是难以置信。

带新加坡人的声音去柏林

这份邀请最初只属于他个人。CHORALSPACE原本打算邀请林健雄到柏林指挥自己的作品，再让世界各地的合唱团报名参与，他却向主办方提出另一个想法：“我可不可以带三百多个新加坡人的声音一起去？”

“这种只呈现我自己音乐的活动，我已经做过很多次。但到了柏林爱乐厅这样的舞台，我觉得我们应该带更多声音过去。”

最终，这场音乐盛会将集结新加坡不同年龄、背景的歌者和作曲家。除了林健雄的作品，VOS也将在柏林各场音乐会呈献十多名新加坡作曲家的创作，包括王慧文、黄有杰、朱比赛和梁洁莹等人的作品。

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林健雄将成为“Walking in Beauty”系列首位重点呈现的亚洲作曲家，并在柏林爱乐厅室内乐厅指挥约450名国际歌者，演唱他的八首作品。（郑一鸣摄）

这次合作的起点，是林健雄2023年在科索沃参加的一场CHORALSPACE合唱研讨会。他在那里介绍VOS的发展，并结识机构创办人Gent Lazri。对方已熟悉他的作品，主动问他是否有兴趣到柏林爱乐厅指挥。双方随后持续联系，至2024年底确定以“Walking in Beauty”系列呈现他的音乐。

林健雄认为，主办方邀请他，一方面是因为他的作品已在国际间传播，另一方面也与他的创作风格有关。他常用拉丁文文本，在古典合唱中融入戏剧元素和电影音乐般的声响。他也认为，主办方希望借此为系列引入不同的亚洲声音。

整个代表团预计超450人

375名歌者之外，加上指挥、音乐家、工作人员、家长和义工，整个代表团预计超过450人。其中约150名儿童及青年歌者由VOS统一负责出行，成人团员则可自行选择航班。

根据VOS提供的行程表，12月10日至13日将有六场音乐会，包括一场欢迎音乐会、四场分团展示音乐会，以及柏林爱乐厅室内乐厅的压轴音乐会，另有柏林大教堂短演出及圣诞市集演出。

压轴音乐会将汇集约450名歌者，包括VOS阵容，以及来自希腊、德国等地的参与者，由林健雄指挥自己的八首作品。各合唱团另有约六分钟的独立演出环节，由各自指挥带领，呈献来自自身国家或地区的曲目。

参与者来自VOS旗下儿童、青年、男女声及社区合唱团，也包括为有特需儿童和青年设立的Starlight Voices。该团将有12名成员赴德，并在柏林爱乐厅拥有特别演出环节。

卓越与包容是主旨

林健雄用“卓越与包容”概括此次柏林之行，希望国际观众听见新加坡合唱的音乐水准，也看见不同社群如何共同参与音乐。他说：“卓越不只是自音乐做得有多好，也包含我们以怎样的方式一起做音乐，以及我们作为一个机构如何行事。”

林健雄为此次行程创作的新曲“Our World Is An Island”，将在新加坡的临行前音乐会世界首演。作品从新加坡的多元文化和包容城市经验出发，但歌词没有直接出现“Singapore”，让不同国家的歌者也能结合自身经验理解作品。“这首歌谈梦想，谈敢于梦想，也谈包容的城市，以及如何建立社群。”

作品以钢琴伴奏，并加入打击乐，写作时也考虑不同程度合唱团的演唱能力。他形容音乐“容易亲近、旋律性很强”，并透露受到英国作曲家John Rutter的“For the Beauty of the Earth”启发。

VOS旗下已有超过30支合唱团、约2300名歌者，为不同年龄和背景的人提供歌唱平台，图为SING60音乐会。（VOS提供）

至于希望柏林观众听见怎样的“新加坡声音”，他的回答不局限于作品：“我希望他们看到新加坡是一个拥有卓越合唱水平的地方，一个歌唱和艺术文化蓬勃发展的国家，而且不同社群能够带来非常丰富、多彩的视角。”

目前，VOS旗下已有超过30支合唱团、约2300名歌者，接近20名活跃指挥，并与约20个乐龄活动中心合作开展歌唱项目。

林健雄说，2026年的柏林之行先通过他的作品建立国际联系，接下来则希望让更多本地指挥走出去。“不能只是演我的作品，也要让大家认识更多新加坡音乐人才。”

▲新加坡之声：“Songs of Dreams”音乐会

11月9日（星期一）下午2时30分、晚上8时

新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅

票价：32元至38元

购票：eventbrite.com/cc/4877906