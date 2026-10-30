经过老挝史诗《桑信赛》、泰国诗作《十二月》及越南诗作《金云翘》，Toy肥料厂的“耕南洋”系列从泰国清道回返新加坡，以华族舞蹈、传统音乐和潮州戏曲，重新诠释马来古典文学《马来纪年》。

本届“耕南洋”集结20名表演艺术工作者展开五天密集工作坊，以《马来纪年》中的传奇人物巴当为创作起点，探索华族表演艺术与马来文学经典如何产生碰撞。

马来古典文学《马来纪年》蕴含丰富历史记载、民间传说和王室纪事，而《巴当石》一作发展出一种崭新的剧场语汇，也邀请观众以更开阔的视角认识巴当，不仅将他视为马来文化中的传奇人物，更将这则流传于新加坡土地上的故事，看作属于新加坡社会共同拥有的文化遗产。

参与本届“耕南洋”的剧场人有李惠涵、柳胜美、张媛、蔡嘉恩、黎廷伊、陈丽婷、郑浩文、蔡齐优、庄楚航和黄佩敏。他们将以创作阶段成果分享的形式，呈献工作坊期间发展出的精选片段、肢体动作、音乐及传统表演元素。

Toy肥料厂创团艺术总监吴文德说，剧场有计划在2028年1月把《巴当石》带到泰国清道，继续进行下一阶段的探索。（档案照）

Toy肥料厂创团艺术总监吴文德认为，一个好的孵化计划，不一定要在最后一天就产生完整作品，更重要的是，在过程中有没有出现尚待发掘的事物，包括值得继续追问的问题，或者其他意外发现。

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本届项目也邀请三名来自新马的艺术导师参与指导，以各自的艺术实践与文化视角，引导参与者从不同角度探索与诠释巴当的传奇故事。来自马来西亚槟城的潮艺馆创办人吴慧玲，将她在潮州戏曲、铁枝木偶及传统音乐方面的专业经验带入本届“耕南洋”。

传统艺术不拘于原乡发展

吴慧玲说，新马华人传统表演艺术固然保留了很多来自原乡的传统，例如潮剧的唱腔、锣鼓、身段技艺。但是经过几代人的传承，它已经自然地吸收了南洋的生活经验。“我们的观众是多元的，生活环境也是多元的。我们身边有马来文化、印度文化、不同方言群体，也使用华语、英语、马来语甚至方言。所以我们的传统艺术不可能完全按照原乡的发展方式继续走，这反而是它珍贵的地方。”

本地音乐人和福建戏曲艺术工作者黄绍哲在祖母、资深福建戏曲演员魏筱娟的引领下接触这门传统艺术。作为键盘手及音乐人，他积极参与福建戏曲演出，与传统戏曲演员及乐师合作，同时参与新燕铃歌剧团的管理、协调与推广。

华族民间舞为编舞“佐料”

出生于新加坡、现常驻北京的林家怡，在中国民族民间舞、编舞及艺术教育方面具有丰富经验。她曾在2018年带领北京舞蹈学院艺术代表团参与中国国庆外交巡演。她的艺术实践着重探索中国传统舞蹈、当代编舞与跨文化交流之间的联系，此次将通过肢体与舞蹈语言，为巴当传奇的探索与重新诠释注入当代视角。

她认为不同文明的民间舞底层逻辑是相通的。“无论哪个国家、族群，舞蹈都是从当地的地域风貌、民俗生活中提炼动作，塑造属于这片土地人民的文化身体和舞蹈风格。”

编创《巴当石》时，她将中国民族民间舞视为编舞的“佐料”，构建作品独有的情感表达、推进情节发展，挖掘《马来纪年》里人物厚重又独特的神话气质，从而促成跨文化、古今之间的艺术对话与碰撞。

吴文德说，剧场有计划在2028年1月把《巴当石》带到泰国清道，继续进行下一阶段的探索。“到了另一个文化环境里，我们可能会有当地的艺术形式和文化视角进入这个创作过程。这样的话，我们面对的还是同一个巴当故事，但因为艺术家、地方和文化语境不同，它可能会产生不一样的观看方式和表达。我觉得这种可能性很有意思。因为一个故事如果真的有生命力，它应该可以不断被不同的人重新遇见，而每一次的遇见，都可以让我们发现一些原来没有看到的东西。”

▲《巴当石》

11月21日、22日下午3时至4时

新加坡华族文化中心九楼表演厅

票价：10元

购票：badangandtherock.eventbrite.sg