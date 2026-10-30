▲胡长进首个书法个展“一隅”

10月30日至11月9日下午12时30分至傍晚5时30分

伴墨之间（百胜楼#01-61A 231 Bain Street S180231）

伴墨之间举办胡长进首个书法个展“一隅”，展出30件作品。

对胡长进（54岁）而言，书写不仅是技艺的锤炼，也是一段与自己相处的时光。磨墨、铺纸、执笔，一笔一画，急不得。在这一两个小时里，外界的纷扰暂时退到一旁，日常生活中的追逐也随之淡去。人回到眼前的纸、笔与墨，回到当下。书法是一种陪伴，也是一叶渡舟。

胡长进写苏轼句“归去也无风雨也无晴“。（伴墨之间提供）

胡长进书法《无为》。（伴墨之间提供）

此次展品并非专为展览而创作，其中有平日试墨的片段，有完成课程与习作之后的随笔，也有日常练习中留下的作品。它们散落于不同的时日，原本各有其时、各有其境，如今因展览而汇聚一处，是一段日常书写的回望。

胡长进是新加坡啸涛篆刻书画会理事，多次参加画会书法联展。他不认同为了求变而求变。创新固然可贵，但若缺少基本功的积累与维持，形式上的变化便易流于表面。书写不必时时以成果为目标，也不必预先设定自己最终要走到哪里。即使终其一生未能成为大家，书法给予他的专注、安定与陪伴，已足够珍贵。