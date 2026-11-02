从中国小城到北京，从传统媒体到互联网，再漂洋过海来到新加坡。一名80后女性走过半生之后，开始重新追问：一个人为什么要离开故乡？走得足够远以后，又该如何理解自己从哪里来？

《我，外省青年》由旅新作家、资深媒体人周凯莉撰写，通过广东花城出版社出版。周凯莉曾以中短篇小说集《弱水》入选2026新加坡文学奖长名单，以及入围2024／25联合早报书选。

《我，外省青年》收录七篇非虚构作品，以中国的小镇做题家进入大城市后的流动与迁徙为核心，横跨20世纪90年代至2020年代，涉及香港回归，千禧年，非典，北京奥运，楼市崛起，移动互联网兴起，共享经济与资本狂热等时代节点。这些宏大的历史事件，从一个个普通人的命运切入。有人离开小城，有人在北京寻找机会，有人在互联网浪潮中抓住财富机会，也有人在时代变化中失去方向；有人远走他乡，有人始终没有离开故乡。

周凯莉写中国小城，也写北京、深圳和香港；写北大校园生活，记者生涯，资本与互联网，也写遇见的那些被时代裹挟的人；来到新加坡之后，她又获得了一个新的观察位置，重新看待曾经塑造自己的中国社会，以及自己作为一个80后女性所经历的前半生。

《我，外省青年》现可在未完成书店预购，地址为233A New Bridge Rd S059441，营业时间为每天上午11时至晚上7时，周四休息。