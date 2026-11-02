飞头鬼、化身为人的老虎、香蕉树下的女鬼Pontianak（马来民间传说中的女鬼），这些南洋民间传说从何而来？又如何在马来半岛及周边地区流传？马来西亚学者莫家浩博士将于11月14日（星期六）在友联书局，以著作《臆造南洋：马来半岛的神鬼人兽》为引，谈神鬼人兽背后的历史与文化脉络。

莫家浩长期研究东南亚历史、海外华人、地方社会与民俗信仰。《臆造南洋》是他的第一本个人专著，全书从民间传说出发，把神鬼人兽的形象放回历史与社会背景中考察，追溯故事如何形成与传播。

以飞头鬼为例，马来西亚、新加坡及文莱一带有Penanggal（马来语，指只剩头颅连着内脏飞行的女鬼），泰国则有相似的Krasue（泰国民间传说中的飞头女鬼）。不同地区为何出现相近的传说？贸易往来、人口迁徙与文化交流，如何推动这些故事的演变？这些叙事又折射出当地社会对疾病、死亡、自然与未知的理解。

▲长堤对面的鬼神人兽——莫家浩《臆造南洋》分享会

11月14日（星期六）下午3时30分

友联书局（Blk 231 Bain Street #01-63 S180231）

友联书局及脚遛书店会员免费；非会员25元，含定价28元的《臆造南洋》一本。

报名链接：bit.ly/4iMWnvP