本地自10月迎来首届独立书店日后，即将出现为期一周的“新加坡书街”活动。

首届“新加坡书街”活动由艺理会和新加坡出版商协会举办，携手逾40家在地出版社，从11月2日至8日在怡丰城（VivoCity）举行。这场活动汇聚超过1200种本地出版，涵盖四种官方语言书籍。展出书籍类型包含小说、非虚构作品、诗歌、奇幻文学、图像小说、儿童绘本及读物。参与出版社包括焦点出版、教育出版社、异事悟、城市书房、玲子传媒、友谊书斋、新文潮出版社和世界科技出版公司等。

除了选购书籍，访客还可参与贯穿全周的30多项文学活动，包括新书发布会，诗歌生成，童书分享会，手工制作，绘画比拼和双语诗歌分享会等。凡消费满50元，可兑换由本地诗人和插画家现场创作的“即兴诗”或“即兴速写”，消费满100元，则可兑换一套“新加坡书街”礼包，内含帆布袋、笔记本和贴纸。

“新加坡书街”的选址称得上其来有自。自1970年代起，新加坡书籍节和书展曾在港湾一带的世界贸易中心举行，如今“新加坡书街”回到临近地带举行大型本地书展。这一系列活动将在怡丰城一楼Central Court举行，活动详情可浏览singaporebookstreet.sg。

艺术理事会司长（文学艺术拓展）Aruna Johnson指出，出版商让故事焕发生机，并将它们带给本地乃至全球读者。“新加坡书街”为大众提供了一个绝佳契机，让大家得以领略新加坡文学的丰富多元，支持本地出版商，并发现令自己心动的新故事。许多书籍均适用于文化通行证，民众可使用手中的储值额度，挑选一本能引起共鸣的好书，开启或扩充属于自己的新加坡文学藏书。

本地出版界首次大规模集结

新加坡出版商协会会长朱文善说：“这是本地出版界首次以如此大规模集结，将我们本土丰富多元的故事与出版机构汇聚于同一空间。我们希望通过这场生活方式盛会，鼓励更多人将新加坡文学融入日常生活，在与作者和插画家面对面交流的过程中，发掘新的声音与视角，并将属于新加坡的故事带回家，让它长久地陪伴在身边。”

近年来经历书店关闭潮，人们阅读习惯受大环境冲击，关心书店和出版的人们不愿看到书店总以悲观消息出现在公众视野。2025年，本地出现独立书店联盟，隔年新加坡出版商协会组织一群独立书店业主，举办为期三天的新加坡独立书店日活动。

独立书店日联合举办人、Wardah Books创办人伊布拉欣·塔希尔（Ibrahim Tahir）受访时提到，虽然没有确切数据，但根据观察，在新加坡独立书店日期间，各家书店的客流量以及各类活动的参与人数均显著增长，超出了往常水平。虽然这一系列活动只在10月第一个周末举行，至今还有不少人走访岛上各家书店，收集“护照”印章。

他说，接下来希望争取到更多书店参与“独立书店日”，同时也在寻求和其他出版机构、政府部门或非政府组织的合作机会。