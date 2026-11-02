每天早晨和傍晚，阿果都要出门喂猫。向来高产的他，如今被家猫和街猫占去大半天光，只在中午到傍晚5时画画。

与这位资深绘本作家相同，2025年刚出版第一本童书的黎嘉宜，创作时间也被压缩。她下班后陪两个孩子吃饭、玩耍、讲睡前故事，等小孩晚上9点入睡，才能偷闲写作。

两人都毕业于新加坡国立大学中文系，后来都从职员转向创作，一个画插画写专栏，一个做广播写故事。在人工智能与短视频争夺注意力的年代，创作被生活切碎，阅读时长也面临挑战。

国家图书馆管理局9月推出五年全国阅读运动ReadSG，鼓励公众每天至少读15分钟。参与者上网打卡，可获得虚拟币和经验值。作为创作者，也作为读者，阿果和黎嘉宜对此各有体会。

11月12日，配合全国阅读运动，两人将担任“NLB ReadSG x 阅阅一室”首场活动嘉宾，谈数码时代如何借绘本找回阅读乐趣。系列活动由《联合早报》、UFM100.3、96.3好FM与国家图书馆管理局携手推出，新报业媒体中文电台主持人、《阅阅一室》播客主播陈丽仪与张承尧主持。

当“书中自有黄金屋”变成现实，我们的阅读会发生怎样的改变？

阿果（李高丰）认为：“有总是好过没有。”他指出阅读风气值得推动，但效果难以预设，他自己不会为了奖励去阅读。黎嘉宜则认为，奖励只是让人先尝试，阅读成为习惯后，外在的奖励也就不再需要。

成年人阅读具挑战性

翻开书容易，读下去难。在两人看来，孩子的阅读已经有了基本保障，学校每天早上会安排读书时间，确保阅读量。真正要努力的，是工作繁忙的成年人。

黎嘉宜从日常出发，关注社会议题。（白艳琳摄）

黎嘉宜自己就有体会。她近年多读心灵书籍，却发现读完一篇短文，就容易拿起手机。她因此转读小说，跌宕起伏的故事，能让她专注在纸本之中。她说：“读小说，也是一种放下手机的能力。”

不过，书能不能一直吸引读者目光，仍是创作者的功课。十多年前，黎嘉宜在补习机构教书，那时的孩子较能专注，如今，孩子的注意力短得多。“现在给我的考验是，怎样的绘本，既能让孩子读完，又能读出乐趣？”

阿果多年实践，经验是不把画说“破”。写专栏时，他沿用中文系的训练，先想清楚要谈什么，再一步步铺陈，画画则传达“感觉和交流”。“我的插画里面的人物，都是小动物或者是小朋友，我想带来温暖，成年的读者也可以看出里头一些有趣的东西。”

阿果用温暖笔触，画出童心世界，街猫会成为他插画中的小角色。（白艳琳摄）

人工智能还有很长的路

阅读的温度，能不能交给人工智能？黎嘉宜曾想过，自己写文字，让人工智能生成插画，省下插画家绘图的时间。尝试之后，她仍觉得：“插画是有温度的，它没有办法由AI取代。”

阿果认为，人工智能还有很长的一段路要走。他平时只用它查资料，也试过把插画转成动画，但生成的动作缺乏逻辑，一个简单动作也要反复尝试。新鲜感一过，便停了下来。他也指出，现在的小孩可能还分辨不出AI内容。

黎嘉宜用儿子举例，“我儿子会拿手机问Siri，世界上有鬼吗？我会告诉他，AI的答案未必准确，一定要自己核实。现在知识不再是一种匮乏的东西，思考和判断才是关键。”

黎嘉宜目前正在筹备第二本绘本，打算融入社会议题，尝试幽默的表达。阿果认为“生命的每个十年都是一个阶段。”画了十多年的他，正在放慢节奏，开始想下一个十年还能画些什么。

阿果和黎嘉宜推荐读过的好书，都与创作者的日常息息相关。（白艳琳摄）

推荐书目

《岁月忽已晚，烟火要人归》

作者：丰子恺

推荐理由：书中图文相辅相成，正合阿果的阅读习惯。读这类小品文，也有助于阿果写专栏。

《绘画是一个人的旅行》

作者：安野光雅

推荐理由：安野光雅记录生活的随笔集，文字平实，书中有他专为此书绘制的彩色插画。阿果买书偏爱有插画的书，即使是文字书，也希望书中有图。

《进烤箱的好日子》

作者：李佳颖

推荐理由：黎嘉宜身为创作者，对书中虚构与真实之间的挣扎很有共鸣。小说沉浸感强，她三四天便能读完，有所收获。

▲NLB ReadSG x 阅阅一室：借绘本找回阅读乐趣

11月12日（星期四）晚上7时

国家图书馆B1 Programme Room

入场免费， 报名链接：bit.ly/3UFAJ3y

首100名成功报名者可获大众书局5元礼券。