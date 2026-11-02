中国作家方方获颁2027年纽曼华语文学奖。

方方，原名汪芳，生于中国南京，曾任《今日名流》杂志社长兼主编、《长江文艺》主编。1982年以来，她发表逾百部小说或散文集等文学作品，多部作品在各国被译为英、法、德、意、葡、日、韩等外文出版。

在超过40年的创作生涯中，方方通过长篇小说、中篇小说、短篇小说、散文和文化史研究等多种体裁，深入探讨历史记忆，社会不平等，女性境遇以及作家的道德责任等课题，她的代表作包括《风景》《软埋》《奔跑的火光》以及《方方日记》。方方曾在受访时说：“生活中我也不是个乖巧类型的人，写作自然不会成为一个乖巧型的作家。”

方方由洛杉矶加利福尼亚大学教授白睿文（Michael Berry）提名纽曼华语文学奖。白睿文在推荐词中提到，她的作品始终贯穿一种深切的使命感，致力揭示当代中国女性所面临的不平等与不公正，并呈现中国现代史上留下的创伤印记。她凭借卓越的叙事天赋，将这一切生动地展现在读者面前。

纽曼华语文学奖负责人石江山（Jonathan Stalling）则指出：“方方提醒我们，文学不仅是记忆世界的一种方式，更是见证世界在我们周围生活中不断演变的一种途径。近50年来，她的创作展现出非凡的敏锐度，既关注普通人的生活经历，也触及历史留下的创伤，彰显出一种勇气，讲述那些本可能被湮没、不为人知的故事。”

纽曼华语文学奖每两年颁发一次，奖项包含1万美元（约1万2800新元）奖金及奖牌。本届纽曼华语文学奖其他入围者为苏童、吴明益、张悦然和网络小说作家Priest。