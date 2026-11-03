生于新加坡，祖籍中国广东潮安，第二代艺术家沈板亮（86岁）获颁2026年度义安特选卓越艺术家奖。他接受《联合早报》专访时说：“谢谢你们设立这个奖项，更谢谢你们对艺术创作者的这份尊重与认可。能被义安公司看见、被你们肯定，是我莫大的荣幸。”

他说：“创作这条路，一走就是这么多年。其间有过孤灯独影的深夜，有过反复推敲的焦灼，也有过对着空白画纸发呆的清晨。但今天，当这份认可实实在在反映，我觉得所有那些沉默的、寂寞的时光，都有了回响。谢谢你们，让我知道那些坚持是有意义的。今天拿了奖，不代表我已经‘到了’——恰恰相反，它像一声温柔的提醒，告诉我还可以往前走，还应该往前走”。

沈板亮自幼就读端蒙学校，获老师陈宗瑞特别美术训练。他于1959年进入南洋美术专科学校，受老师锺四宾创新的创作精神启发，对于各种媒介都很熟悉。作为新加坡现代画会成员之一，沈板亮的艺术生涯逾60年，早期涉猎油画、拼贴及金属浮雕，后来专注于现代彩墨画与抽象书法。他从日常生活、传统行业与家庭情景中汲取创作灵感，以现代艺术语言展现新加坡人文风貌与时代记忆。

沈板亮将以“甘榜旧影：1950年代的新加坡”为题，在义安公司辖下义安文化中心举办的“第28届义安全国潮人艺术展2026”展出八幅彩墨画，描绘昔日小贩、甘榜市集及水上人家。

沈板亮的彩墨挂轴《甘榜巴刹马来小贩》将在“第28届义安全国潮人艺术展2026”展出。（义安公司文化中心提供）

第二次个展展昔日小贩群像

沈板亮在1960年代的小贩画作。（吴先邦摄）

沈板亮彩墨画《印度小贩》以中国卷轴写小贩群像。（吴先邦摄）

沈板亮彩墨画《印度小贩》局部。（吴先邦摄）

沈板亮彩墨画《卖马来炒面的马来小贩》局部。（吴先邦摄）

无独有偶，沈板亮在2011年首次个展“沈板亮现代书画展”后，将在TAG@TPD画廊举办第二次个展“墨绘——沈板亮现代狮城彩墨展”，呈现近作30幅。

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新加坡小贩文化在2020年入遗，而沈板亮早从1960年代起，就为小贩作传，三幅早期作品将摊贩组织成地图般的区块。最新系列的小贩群像则阵容浩大，人数多达110个，巫印肤色皆有。他说：“我很喜欢画马来人，他们的纱笼、宋谷帽，很有特色。在新系列中，我以大伞篷作为背景，加上红日，呈现出那个时代的小贩们叫卖景象。”

住在坡底的沈板亮爱骑脚车去樟宜甘榜写生作画。那是现代化后，经已抹除的街头小贩景象：大甘榜周围有很多小甘榜，形成熙攘的市集。那个年代的咪哥玲（mee goreng，马来炒面）是提着大篮子叫卖的，少年将冰淇淋装在一个个花纹保冷铁罐里售卖。

沈板亮采用云龙皮纸，不厌其烦地绘出每一道南洋地道美食——椰浆饭、沙爹、印度美食“都吗映”（putu mayam，蒸米粉）、一个卖1或2元的榴梿档口与吃榴梿的场景，以密集的构图、重叠的笔触和色彩再现巴刹的喧嚣，构建出本土美食文化记忆，唤起国人的怀旧情绪。其画作的平面设计感相当强烈，这与他曾接广告公司的平面设计师的活有关。

沈板亮将多族群摊贩安排在中国卷轴画视域之内，拉萨尔艺术学院讲师鲍竣凯博士认为，“在沈板亮对这些怀旧场景的复述中，多余之物被省略，每种文化的赤裸本质被渲染成中国绘画与意识的华化风格。沈板亮如今已在新加坡小贩与叫卖的文化记忆中，墨绘出一种视觉上的秩序感与丰盈感。”

沈板亮彩墨画《波浪滚滚》。（吴先邦摄）

沈板亮彩墨画《水中彩虹》描绘群鱼入网的景象。（画廊提供）

沈板亮彩墨画《奎笼２》抽象地描绘一网鱼获。（画廊提供）

对奎笼全新系列，沈板亮的笔触相对奔放、自由，挥洒自如，以抽象化风格勾出奎笼的诱人魅力。他从浪花的角度取景奎笼，也以一网打尽的丰富鱼获带出鱼群自然入网的捕获场景。不管是海浪滚滚的波涛，还是深夜海里的一轮明月，画里的意境深邃迷人。

沈板亮作品曾在中国、马来西亚、韩国、日本、台湾、香港、泰国、印度等地展出，曾获2002年陈之初博士美术奖西洋画抽象组首奖、2012年彩墨画组首奖、2007至2010年日本OKAZAKI OAC美术展现代书法优秀奖、2011至2016年韩国世界书法文化艺术大展现代书法金奖以及2017年大奖。

墨绘个展从11月4日至15日中午12时至傍晚6时，在TAG@TPD（39 Keppel Road #02-01B Lobby A Tanjong Pagar Distripark S089065）举行。

义安全国潮人艺术展从11月26日至29日上午11时至傍晚6时，在醉花林俱乐部四楼文化展览厅（190 Keng Lee Road S308409）举行。