12月是学校假期，为避车潮，秀虹、淑珍和美薇六点就出了门，兀兰和新山关卡都很顺畅。“几快一下！”淑珍冒出一句，好夸张的马来西亚腔！秀虹和美薇对看一下，会心而笑。

三本护照三种封面，同在马来西亚出生，现在人生轨迹相异。她们大学期间相识，不知觉友情之树生了30个年轮。

到了新山，吃完早餐继续前行，目的地是迪沙鲁的度假村。总以为近在咫尺说去就去，但上次去竟是大学的第二年，这次秀虹恰好有赠券，就约了大家旧地重游。

途中，美薇向淑珍问孩子服兵役的事，“两个小瓜真伤脑筋，不过以后老了，他们能来看我。”美薇话一脱口即刻觉得不妥，淑珍也急忙打岔：“不提孩子，今天单身！”

秀虹心里一暖，她们是怕触痛她吧！其实到这年纪，许多事都已坦然。就像淑珍，年轻时拼命掩饰“联邦腔”，今天却刻意表演。秀虹说：“你们今天单身，我天天单身！” 还补一句：“你们哪有我敬业？我精进业务，自己先来走流程！” 车里笑声再起。秀虹是办离婚案的律师，几次保胎不成，入籍澳洲的她重返新加坡时已离了婚。

关卡不堵，临近度假村却因一辆新加坡车违章而交通受阻，大家揶揄了“在新加坡是好公民到了新山就没政府”的司机一番，也庆幸提前上了洗手间，“不然就要和我小时候一样咯！”美薇促狭地说。

与五岁时被父亲从太平接来新加坡的秀虹不同，怡保来的美薇没有护照，藏在罗厘偷偷入境，经过关卡突然想尿，母亲交代过“不能出声，不然被抓扔海里”，七岁的她恐惧着急，忍不住想哭时，父亲大力捂住了她的嘴，泪水忽的涌了出来，一股热流同时也从裤腿汩汩流下。

路碍总算清除，到了度假村，吃了午餐，随便闲逛。看接送点有人在搬摄像机上巴士，忽然秀虹语气激动：“是Raymond！”

淑珍的心登了一下，没错，侧着脸的人是他，她时常见到，不过是在电视。他会转过头吗？还认得我吗？要去打招呼吗？预想的问题还没答案，车已发动，他绝尘而去，像当初的她离开他一样。时间是回旋镖，她年轻时掷出去的箭，折返击中现在的她。

Raymond那时叫全发，第一次出国是与淑珍从马六甲来新加坡，一路颠簸却甜蜜。全发进电子厂，他的理想是升级为管工，多做OT攒钱娶淑珍。人生的齿轮转动，频率却开始不同。淑珍获亚细安奖学金，围绕她的不仅有学业，还有主动辅导功课后来成为丈夫的马克。全发或许也得谢淑珍不嫁之恩吧，英俊的他竟进了演艺圈还与女星结了婚。故乡的初恋就此走散，但也各自圆满。

淑珍是三人中唯一持马来西亚护照的，或许是心中某种的难以割舍。有次回娘家经过大华酒店，想起幼时的她好奇那玻璃门里的世界，母亲说，“不能碰，打破了赔不起。”后来一个太阳很晒的下午，全发壮着胆给她推了门，让她第一次看到酒店大厅的辉煌。玻璃门上映着他和她的身影，是记忆中抹不去的画面。

“CFO的老公是CFO！”秀虹美薇打趣着有点恍神的淑珍，“淑珍大赢家哦！”这就是闺蜜吧，不随意踏入对方心里隐秘的领地，但适当的时候给予关爱。

她们逛着，走过健身房是大海。“榕树！”三人惊呼，豁然开朗的海边，榕树依然在，还更为茂盛。

这葱茏的树，历过多少晴日又经过几番风雨。上次在榕树下，她们坐看太阳西沉入海。那天，她们气愤地骂因男友是洋人就说秀虹是Sarong Party Girl的男生。那天，她们讨论马克和全发。那天，她们还说了女生夜话，尚是处子的美薇好奇“那个”的感觉，淑珍搪塞着“象奋力泅水的人终于到了岸，很累但有说不出的开心。” 后来成为银行业精英的美薇，某个项目成功，记者采访问她的心情，她鬼差神使地用了淑珍的这句话。这段视频大家都乐不可支，榕树是否也偷听了她们青春的秘密，记下这深厚而绵长的友谊？

再一次，她们站在榕树下，看气根从树心散发垂落轻晃，同源而生，各赴其途，风过榕树，时光正好。