▲新加坡芭蕾舞团当代舞季“Passages”

11月5日至8日

晚上8时（星期四至六），下午2时（星期六），下午1时（星期天），晚上7时（星期天）

新加坡艺术学院SOTA Studio Theatre（1 Zubir Said Drive S227968）

票价：50元起

购票：bookmyshow.sg/en/events/PASSAGES

新加坡芭蕾舞团2026年当代舞季“Passages”将呈献四部舞蹈作品：2024年“新加坡创制”孕育出的“Pulse”，将迎来专业舞台首秀；过去备受观众喜爱的“Incomparable Beauty”和“Chant”也将再度登台；有“美国最优秀舞蹈诗人之一”之称，国际编舞家马修·尼南（Matthew Neenan）的全新作品“Soft Shall You Sleep”也将在本舞季呈献全球首演。

“Soft Shall You Sleep”的灵感来自舒伯特的弦乐四重奏《死神与少女》，以及德国诗人马蒂亚斯·克劳迪乌斯（Matthius Claudius）的同名诗作。这首诗启发了舒伯特的创作，经过马修的再诠释，焕发全新生命翩然登场。

“Incomparable Beauty”由华裔芭蕾编舞家马聪编创，他曾在北京舞蹈学院受训，就职于中国国家芭蕾舞团，现为美国里士满芭蕾舞团艺术总监。这部受意大利作曲家Ezio Bosso乐曲启发的作品，融合当代肢体语言与古典技巧，探索人类四大本质——纯净、痛苦、激情与力量。