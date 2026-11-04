以亚洲文明博物馆的文物为灵感源泉，来自新加坡的一台多媒体音乐会来到上海，在当地艺术家的参与下，展开新的视听表达。

新加坡阮咸印象室内乐团10月31日在上海LIVERSE音宇宙艺术中心呈献《四海·闻音》，作为上海国际艺术节的演出节目，将文化交流从台上的演奏延伸至两地团队的共同创作。新加坡驻上海总领事陈子勤出席音乐会。

2025年9月首演的《四海·闻音》由阮咸印象在亚洲文明博物馆支持下制作，为新加坡华乐节闭幕式暨阮咸印象成立20周年特别打造。阮咸印象艺术总监张蓉晖与驻团作曲骆思卫从馆藏图录《四海汇风华》汲取灵感，由骆思卫创作《源远流长》《日月光华》《温文儒雅》《意趣怡然》《海纳百川》和《未》六个篇章，围绕信仰、美丽、纯净、希望与爱展开。华族阮乐与马来鼓乐、印度笛声交织对话，也是新加坡多元文化的艺术呈现。

张蓉晖介绍，此次受邀赴中国上海国际艺术节演出，在保留原作音乐的基础上，与上海音乐学院数字媒体艺术学院师生展开深入合作。由院长程瑜怀亲自带队，9名学生参与舞台视觉与灯光的设计及创作。

LIVERSE音宇宙艺术中心的舞台由270度大屏幕环绕，音乐家的演奏、神情特写与青花纹样、娘惹色彩和金色山水相互映照，配合灯光变化与音乐节奏，形成鲜明而细腻的视听效果。相较于2025年9月在滨海艺术中心音乐厅的首演，这个舞台更契合音乐会融合视觉与音乐的构想。

新加坡阮咸印象室内乐团在上海国际艺术节呈献《四海·闻音》，以阮乐结合不同文化的乐器与多媒体影像，展现新加坡的多元文化特色。（赵亦辰摄 / 乐团提供）

邀当地艺术家参与诠释

张蓉晖说，既然作品强调“海纳百川”，合作方式更想体现包容，邀请当地艺术家参与诠释。她回忆，向程瑜怀展示首演录像后，双方一拍即合，从创意讨论一路推进到现场制作。

程瑜怀介绍，新视觉既参考原作，也加入团队的理解：《源远流长》融合青花纹样中近似海浪与花朵的形态；《日月光华》借鉴娘惹刺绣、植物纹样和配色；《温文儒雅》则从佛龛漆画提取金色山水的意象。《海纳百川》把鱼尾狮与东方明珠等城市符号并置，让新加坡与上海的城市意象在画面中相遇。

参与《温文儒雅》制作的上音数媒学院硕士三年级学生胡泽赟介绍，团队7月开始调研，8月制作分镜脚本，按音乐节点划分段落，确定画面后再制作动画与特效，并根据老师和新加坡团队的意见反复打磨。还有同学专程到新加坡亚洲文明博物馆采风，带回照片供团队研究。

设计团队从亚洲文明博物馆藏品汲取灵感，将大漆描金的工艺风格转化为黑金色调的竹石画面，与现场演奏相映照。（赵亦辰摄 / 乐团提供）

胡泽赟提到，团队从馆藏获得灵感，将大漆描金的工艺风格融入《温文儒雅》的黑金画面。她说，团队希望保留文物原有的气质，同时加入年轻人的诠释。参与舞台演出的还有上音民族音乐系弹拨乐“金豆豆组合”，以及来自声歌系和大提琴专业的学生。

演出前，张蓉晖、骆思卫及演奏家陈素敏10月29日受邀在上音城市音乐会客厅主讲“新加坡多元文化语境下的阮乐传承发展与创作”讲座。张蓉晖特别分享了新加坡作曲家王辰威作品《姐妹岛》的创作渊源。

10月13日，新加坡交响乐团在捷豹上海交响音乐厅呈献《姐妹岛》管弦乐版的中国首演，并以这场演出开启中国七城巡演。《姐妹岛》是巡演曲目中唯一的新加坡作品。

张蓉晖向上海师生介绍，2005年，她与当时担任驻团作曲的王辰威讨论，希望为团里双胞胎姐妹陈素敏、陈素惠创作一首双中阮协奏曲，王辰威由此开始起草《姐妹岛》。2006年，他以乐队版《姐妹岛》参加新加坡国际华乐作曲大赛，获新加坡作曲家奖。这首作品随后成为新加坡华乐团的保留曲目，也曾多次在中国巡演中演奏。

《四海·闻音》演出当晚，台下坐着从无锡专程赶来的包盛洁和9岁女儿方圆舒。方圆舒学阮已有四年半，如今也在无锡师范附属太湖新城小学的民乐团演奏。妈妈不久前在社交媒体搜到《未》的首演录像，女儿听到后十分喜欢，希望学弹，母亲便留言索取曲谱，由此与张蓉晖取得联系。得知上海演出的消息后，她专门买票，带女儿前来聆听。

母女此前听过上海、无锡等地民族乐团的演出，这是第一次聆听来自新加坡的乐团。让包盛洁留意到的是乐器组合的丰富：大提琴、钢琴等西洋乐器与阮咸、马来鼓、印度笛声交织，带来不同风味，觉得音乐“层次感非常丰富”。

上海演出后，《四海·闻音》将继续赴第十二届西安丝绸之路国际艺术节，于11月7日演出。上音数媒学院团队与音工系团队也将全程参与，并计划加入西安文化元素。张蓉晖希望，作品每到一处，都能融合当地文化，邀请当地艺术家及文化机构参与合作演出，为观众带来跨文化的融合体验，期待碰撞出新的火花。