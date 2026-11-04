▲曹秀美从艺40周年音乐会“Mad For Love”

11月15日（星期天）晚上7时30分

滨海艺术中心音乐厅

票价：68元至188元

购票：sistic.com.sg/events/sumijo1126

韩国女高音曹秀美（Sumi Jo）将以一场围绕“爱”的音乐会，庆祝从艺40周年。她将携手钢琴家冼思恩，以及三名弦乐演奏家Andrew Beer、曾勇涵和赵恒午，为新加坡观众呈献歌剧咏叹调、韩国歌曲与室内乐。曲目包括亨德尔《让我痛哭》、贝利尼《诺尔玛》中的《圣洁女神》等经典名曲。

回顾40年舞台生涯，曹秀美在电邮访问中说，最难忘的是独自赴意大利求学的那天。1983年3月28日，20岁的她抵达罗马，随身带着两个小袋子，以及“一个仿佛特别遥远的梦想”。远离家人，陌生的世界让她既兴奋又害怕。那时没有互联网，家人的来信成了重要的寄托。

“那些年，我学到的不只是唱歌，还有独立、耐心，以及在前途未卜时坚持梦想的力量。”1986年，她在的里雅斯特饰演《弄臣》中的吉尔达，自此踏上国际舞台，此后曾与卡拉扬、索尔蒂等指挥家合作录制唱片。

曹秀美说，年轻时格外注重技巧与准确性，如今准备演出，会花更多心思琢磨歌词和角色情绪，思考如何与观众建立联系。“声音会随着经验而成熟，但最重要的是保持好奇心，不断成长。”

谈到新加坡演出，她尤其期待与本地音乐家同台，重拾久违的室内乐合作体验。“我们能够彼此聆听，交流音乐想法，一起创造音乐。虽然独唱一直是我职业生涯的重要部分，但这种紧密的合作，同样让我感到充实，也带给我灵感。”