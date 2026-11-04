如同大自然净水器般存在的海草床，将成为表演舞台上的核心主角。化生艺术团与自然组织合力制作环境主题儿童舞剧《海草生花》，融当代舞蹈、戏剧元素与环境教育于一体，向跨年龄层观众介绍新加坡的潮间带海草生态。

化生艺术团每年呈献青年环境舞剧系列。自2025年和海洋生物学家岑淑芹合作推出《寻找珊瑚》（Looking for Pavona）后，舞团再次与本地环境组织共创舞蹈作品《海草生花》（The Grass That Flowers）。

2025年，化生艺术团与海洋生物学家岑淑芹合作推出《寻找珊瑚》（Looking for Pavona）。（Guek Peng Siong摄／化生艺术团提供）

为确保演出扎实反映本土生态，一众演出者在自然组织“海草工作队”（TeamSeaGrass）的支持下，进行数月筹备工作，包括前往乌敏岛的仄爪哇（Chek Jawa）进行实地考察。他们对当地海洋物种及栖息地的观察，为《海草生花》的肢体语汇、道具设计和叙事构思带来灵感与素材。

海草工作队是在2007年，由公园局国家生物多样性中心与国际海草观察组织Seagrass-Watch合作成立。多年来，仄爪哇是海草工作队收集资料的其中一处。

海洋生物幻化为精灵

《海草生花》以沿海潮间带为背景，聚焦海草床地带。这一海洋生态系统非常重要，却面临沿海开发和海洋污染的威胁。舞剧将海洋生物幻化为神话中的水精灵，包括调皮的海洋小精灵，以及一只拥有八条手臂、能编织海草保护衣来守护幼鱼的“编织神灵”。

这群海洋居民正如常起居生活时，突然而至的海洋拖网捕捞，威胁它们的家园。面对生活遭到破坏的困境，这些精灵必须放下过去的矛盾，携手重建海草床。

化生艺术团艺术总监梁佩贤受访时说，舞团自2006年起，便开始创作各种面向成人及儿童观众的原创舞蹈作品，往往回应人类活动对环境造成的沉重负担。“这种破坏往往导致文化、生计乃至人类基本生存条件的不可逆损失。作为艺术创作者，我们能做的就是通过作品触动不同年龄段观众的情感，让他们对所处的现实产生深刻的共鸣与觉察。”

除了围绕当下的环境议题，包括海洋变暖，珊瑚礁白化，以及濒危野生动物等进行创作，近年来，艺术团也积极与自然保护组织，气候科学家，甚至是倡导再生型旅游的机构开展合作。梁佩贤认为，这些跨界协作不仅深化了舞团的艺术创作，也丰富了演出所传达的公共信息。

儿童与专业舞者共同演绎

至于舞团属下的青年环境舞剧系列，是以“带着使命起舞”（Dance with a Mission）为核心理念。梁佩贤说：“这项目要呈献的是由儿童和专业舞者共同演绎，且具有深远意义的演出，以此唤起公众对日益恶化的环境现状的关注。”

化生艺术团属下辟有青年环境舞蹈系列分支，曾在2024年制作“The Great Migratory Dance”。（Guek Peng Siong摄／化生艺术团提供）

针对《海草生花》，舞团希望让儿童演出者沉浸在仄爪哇海草床的真实环境中。“如此一来，他们便不是机械地演绎一个虚构故事，而是能够从海洋环境中的所见、所闻及动态中汲取灵感与启发。这次实地考察不仅为孩子们提供了自然的创作灵感，也成为了他们学习相关知识，培养表演素养的契机。”

海草工作队志愿者协调员林黎枫指出，这是工作队首次与当代舞团合作，让他们有机会以全新方式分享关于海草的知识。

她说：“这促使我跳出以往的公众互动模式，去思考如何通过肢体动作、叙事和想象力，帮助孩子们与海草床建立联系，并理解它们为何值得保护。”

通过两次室内活动以及前往仄爪哇的实地考察，海草工作队运用照片、视频、标本以及在海岸上的观察，激发了年轻舞者对海草以及其中各类生物的好奇心。

与观众互动介绍生态知识

在《海草生花》演出正式开始前，海草工作队为观众策划互动环节，可在现场参观活体本地海草，各类海洋生物标本，包括海马、海胆、螃蟹蜕壳和巨蚌壳。演出另外设有15分钟引导环节，向幼年观众介绍海草生态知识：什么是海草？为什么海草床如此重要？它们正面临哪些威胁？普通民众又该如何为保护新加坡的海岸贡献一份力量？

林黎枫指出，这些演前分享和展示环节，向观众发出同样的邀请，鼓励他们与新加坡海岸建立联结。

她提到：“我们希望亲子观众能够意识到，舞台上呈现的世界同样存在于新加坡的海岸线上；也希望他们在离开时，能怀着好奇心去进一步探索我们的自然遗产，并思考如何为守护这些自然瑰宝贡献一份力量。”

▲《海草生花》

11月11日至14日上午11时、下午2时

戏剧中心黑箱剧场（国家图书馆5楼）

票价：24元

购票：sistic.com.sg/events/flowers1126