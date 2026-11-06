“1983年那个夏天，我走进皖南山区的古村落，横躺着的青石板、被风雨剥蚀的黑瓦白墙，仿佛都在向我倾诉千年的历史。那时我就明白，这就是我一辈子要背负的中华文化‘大包袱’。”旅美画家余春明（69岁）说。

余春明毕业于中国美术学院，曾任教于南昌大学建筑系，1996年应邀赴美国加州大学洛杉矶分校担任访问学者并定居美国。数十年来，他背着画架遍访中国各地古村落，创作了3000余幅速写与数百幅油画与水彩画，被誉为“中华民居文化集大成者”与“中华民居系列绘画第一人”。

余春明布面油画《万家灯火》（122 x 122 cm）。（名流画廊提供）

新加坡名流画廊举办“带灯者”余春明狮城首展，呈现他历时数十年探索的“光影古民居”系列佳作。

面对东西方艺术语言的剧烈碰撞，余春明说：“西方艺术以‘光’为表现重点，试图建立秩序来表现‘神’；而东方艺术则以‘气’为核心，讲究气韵生动以修‘道’。我要做的，就是让光里有‘气’，‘气’中透光。”

余春明回归唐宋绘画对自然与心灵关系的表达，将西方古典绘画中伦勃朗式的暗高光、巴洛克光影与中国传统散点透视、水墨线条融为一体，创造出兼具东方文人意境与西方国际视角的新语言。

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传统油画难以驾驭江南水乡与北方民居朴素单调的色彩，余春明巧妙地将漆画中“油水分离”的自然肌理与打磨线条融入油画创作，形成独特的金石质感与岁月剥蚀感。其水彩画风独特，擅于融入水墨的线条与肌理，营造出东方水墨意境。

余春明布面油画《共生》。（名流画廊提供）

余春明布面油画《红门》。（名流画廊提供）

余春明纸本水彩《群仙》带水墨画意境。（名流画廊提供）

余春明纸本水彩《雪山》。（名流画廊提供）

美国UCLA东亚语言文化系教授周鸿翔曾评价：“中国民居绘画有别于一般风景画，它是最能反映中华传统文化内涵的绘画。全中华范围内整体表现民居的外型、环境与内涵，除余春明外没有第二人。”

余春明作品被中国美术馆、美国国家邮政博物馆、美国斯坦福大学图书馆、加州大学伯克利分校及日本长崎市美术馆等典藏，美国邮政两次将其油画印制为重大活动的首日封，也为英国前首相撒切尔夫人、硅谷科技界与国际投资人私藏。

温情勾勒南洋老民居人情味

范少华布面油画《牛车水之春》。（名流画廊提供）

范少华布面油画《老城烟火》（2026）。（名流画廊提供）

范少华纸本彩墨《60年代的牛车水新年》。（名流画廊提供）

余春明以凝重光影留住传统建筑文化的根，新加坡画家范少华则以温情笔触勾勒南洋老民居里穿梭的人情味，本次也展出范少华昔日新加坡题材新作，包括《60年代的牛车水新年》《登婆街的花香》《60年代的新加坡河》《老城烟火》《牛车水之春》。

余春明说，新加坡作为东西方文化交融的枢纽，观众对东方家园情怀与老街巷的烟火气有着天然的敏感度，“希望这些光影、古墙与老街的人情味，能带给狮城观众一份沉静而温暖的家园记忆。”

▲东西融汇·巅峰遇见——余春明·范少华艺术对话展

即日至11月22日，星期二至星期日，上午11时30分至傍晚6时30分

名流画廊（Ming Liu Gallery，Amara Hotel Level 2，165 Tanjong Pagar Road S088539）

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