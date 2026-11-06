对西方童话故事多次重构、诠释后，野米剧场以一贯的童话剧（pantomime）风格，为中文经典名著《西游记》改编新加坡本土版本，得到本地武术学校——武术之家加盟，也让剧场属下儿童训练项目“第一舞台”（First Stage）的小小成员们在专业制作上亮相。

野米剧场制作的《西游记》于2014年首演，剧作原名“Monkey Goes West”，由本地作家兼剧作家亚非言编剧，给家喻户晓的名著注入新加坡特色，维持了野米剧场童话剧的俏皮阖家欢风格。

故事焕新挖掘情感内核

故事的核心主角是新加坡男孩“阿唐”，他与孙悟空、猪八戒和沙僧一同踏上一段非凡的旅程，一路上碰见强劲对手铁扇公主、牛魔王和红孩儿，带来的挑战无不考验他们的勇气、智慧与友情。诙谐幽默的剧情背后，这版《西游记》还讲述关于勇气、友谊，以及对家和归属感的追寻。

多年后《西游记》重新上演，面向的可能是全新的亲子观众，而社会与时代背景也难免产生变化。导演王爱仁说，本版故事从剧本、音乐，到编舞和舞美设计都全面焕新。“我着力深化角色之间的人际联结，并挖掘阿​​唐旅程中，最动人心弦的情感内核。”

《西游记》由野米剧场艺术总监王爱仁执导。（野米剧场提供）

融合南北武术考功夫

除了幽默贴地的情节和朗朗上口的音乐旋律，《西游记》还有丰富武戏，由武术之家（Martial House）创意总监徐啸天担任动作指导。徐啸天是本土戏曲武生，与父亲皆是北派猴戏出身，以猴戏为人所知。

和野米剧场结缘于2004年，曾以演员、编舞、领舞以及动作指导等身份，参与剧场的话剧和音乐剧，包括野米剧场的招牌圣诞童话剧。武术之家的学员们，打从2014年《西游记》首演，便参与其中。

徐啸天受访时说，在武术比赛中，表演者有广阔空间，动作幅度更大，舒展度也更高，但在剧场舞台上往往没有这样的条件，动作必须经过调整，并控制在较小的范围内。“这提高了对技术的要求，表演者要在极其有限的空间内展现出同样强劲的爆发力，所需核心力量更高。”

武术通常分为南北两大流派，徐啸天指出这批参演儿童擅长融合这两种风格，因此他在编排动作时，充分结合了每个孩子的个人优势。

相较2014年和2016年的演出场所，即维多利亚剧院和戏剧中心剧院，义安公司野米剧院的演出空间小得多，因此参演人数也要精简。他说：“孩子们之间要保持适当的安全距离，才能充分舒展动作，无需担心因空间受限而缩减动作幅度或影响表演质量，也避免他们被其他人的拳脚或道具误伤。”

10岁小演员尤喜猪八戒

本次参演《西游记》的儿童演员，有来自野米剧场“第一舞台”的学员梁安雅（10岁），她也曾演出野米剧场的另外两部童话剧，即《国王的新衣》和《绿野仙踪》。她说，加入剧场前，以为戏剧表演者，不过是在舞台上演戏，享受其中乐趣。开始受训后，她很快发现做剧场仰赖大量的团队协作，纪律和练习。“我们得反复排练各个场景，认真接收导演指示，跟上音乐节奏，并且时刻注意彼此。”

在参演本剧之前，她对《西游记》不算熟悉，现在她最喜欢的角色是猪八戒。“他搞笑又可爱，有点懒，满脑子都是吃的，但他对朋友很忠诚，总是尽己所能去帮助他们，即便感到害怕时也是如此。”

谢洁恩在本版《西游记》中饰演红孩儿。（野米剧场提供）

梁安雅的父亲梁人介则说，这类专业制作让孩子们亲历完整的排练过程，并参与多场连续演出，这种重视实践的学习体验，是课堂教学难以企及的。他也注意到，这让孩子们观察专业工作者应对失误的方式。“不小心出差错时，孩子偶尔感到焦虑，对失误耿耿于怀，但看到经验丰富的表演者能够迅速调整状态，继续完成演出，或许就能让他们明白，真正的专业素养，不仅在于如何从失误中恢复过来，更重要的是，即便发生意外，依然能呈献精彩演出。”

梁人介也认为，能与剧组里的资深演员如Siti Khalijah Zainal、蔡恩来和Ebi Shankara等人并肩工作，对孩子们而言是种莫大激励。“那些曾出现在银幕上的面孔，如今就站在身边，不时给予指导，这不仅让孩子们成为表演者的梦想变得触手可及，也让他们深刻理解到，这一职业背后需要付出怎样的努力与投入。”

▲《西游记》（Monkey Goes West）

11月12日至12月27日

晚上7时30分（星期二至六），下午2时30分（星期六），下午1时30分（星期天）

义安公司野米剧场

票价：50元起

购票：zb.sg/HFG2