▲Jeremy Monteiro：爵士五十年

11月14日（星期六）晚上7时30分

滨海艺术中心音乐厅

票价：38元至98元

购票：sistic.com.sg/events/jeremy1126

1976年11月，16岁的蒙特罗（Jeremy Monteiro）在东海岸路Country Club Hotel首次职业演出；如今，这位被誉为“摇摆之王”的新加坡爵士钢琴家已登台近8000场。他将以音乐会庆祝从艺50周年，与友人创办的Jeremy’s Jazz Club也将于2026年11月29日在滨海艺术中心商场正式开幕。

这位文化奖得主回忆自己的演奏生涯：“观众最少的一次，酒吧里只有寥寥几人；最多的一次，是2015年在国家体育场举行的Sing50音乐会，现场有3万1000名观众。”65岁生日音乐会已回顾过往，这次他选择与本地及海外乐手组成六重奏，另邀年轻歌手Maya Raisha献声，演绎爵士标准曲与原创。

曲目串起童年回忆与演奏生涯中的创作。“Stardust”是小时候不喜欢，父亲硬要他学的曲目，如今却成为他最喜欢的歌曲之一。

Maya也将演唱蒙特罗的原创“Samba Appassionata”的葡萄牙语版本。蒙特罗则亲自演唱比南利的“Getaran Jiwa”；这首歌刚由他与法国小号手Nicolas Folmer在法国录制，将收录于两人即将推出的专辑。另一首“From Paris to Segré”，则是促成他出任法国Segré亲善大使的原创作品。

新俱乐部是他第五次尝试经营爵士俱乐部。他说：“我相信到现在，自己多少已经学到了一些东西。”他也计划于2027年推出与Kannan Chandran合著的新加坡爵士乐史，2028年出版回忆录“Beautiful Mess”。