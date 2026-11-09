新加坡国立大学中文系副教授徐兰君将在唐城图书馆主讲讲座，探讨新加坡发行商综艺机构在1970至1990年代的多元文化对话。

综艺机构（Chong Gay Theatres Ltd.）成立于1969年，1975年由华商林日顺接手，后来逐渐成为本地引介中国电影的重要发行商。1980年代，讲华语运动展开，电影审查政策调整，香港粤语片与台湾电影的影响力发生变化，观众群体也有了代际更替。综艺机构因此由进口港片逐步转向引进中国大陆电影，并通过电影代表团访问和影展等方式，推动新中文化交流。机构也曾尝试自制具有本土意识的影片，如《桥的两岸》。

徐兰君将结合档案、报刊和口述历史，分析综艺机构如何在推广“健康电影”与商业压力之间开展多样的电影实践。她也会探讨香港的中介角色、影片类型的杂糅、中国形象的建构和青年观众的接受，阐明20世纪70至80年代的新加坡如何逐渐成为台湾、香港与中国大陆电影交汇、竞争与重新诠释的重要区域节点。

▲林日顺的综艺机构与70-90年代中国电影在新加坡的流行

11月14日（星期六）下午2时至3时半

唐城图书馆节目区（133 New Bridge Rd #04-12 Chinatown Point S059413）

入场免费，报名链接：go.gov.sg/chinese-culture-sg