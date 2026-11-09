中国青年作家索耳凭长篇小说《伶仃世》，获第九届宝珀理想国文学奖首奖，获得奖金人民币30万元（约5万7400新元），以及宝珀经典V系列腕表一枚。

索耳1992年在中国广东湛江出生，毕业于武汉大学，此前出版过长篇小说《伐木之夜》和小说集《非亲非故》。《伶仃世》由四个相对独立、又暗中呼应的故事组成，开篇和结尾都写到一个关于“番石榴飞船”的梦。小说以一位阿嬷去世后留下的家族身世之谜为线索，依次写到南洋经商的华人、以船为家的疍民、从西贡回国的一对姐妹，以及在深圳谋生的外省青年。评委认为，小说把真实历史与奇幻想象结合在一起，在叙事形式上作了新的尝试。

这部小说的构思源自马来西亚。2019年，索耳走访马六甲、怡保和槟城，当地华人至今保留的庙宇、老宅和娘惹习俗，让他开始思考华南与东南亚之间的历史牵连。书中也融入闽南语和粤语等方言，贴合各地的语言习惯。

宝珀理想国文学奖由瑞士制表品牌宝珀与出版品牌理想国联合创办，专门鼓励45岁以下的华语青年作家。本届主题为“文学的决断时刻”，评委是戴锦华、格非、童伟格、周晓枫和周轶君。2026年近百部小说参评，陈思安、李停、靓灵、索耳和王陌书五人进入决选。该奖首届得主王占黑将出席11月13日至22日举行的新加坡作家节。