当许多人尽快告别疫情，迎向新生活，王占黑没有强迫自己书写疫情，但将之作为背景，描绘不同群体的生活状态，包括年轻人的心态，经济和求职状况等。这一切终归是反映现状的。

生于中国浙江嘉兴的王占黑（35岁）现居上海，曾出版《空响炮》《小花旦》《正常接触》等作品，以《空响炮》获首届宝珀理想国文学奖。《正常接触》讲述疫情期间人们的生活状态，写于2020年到2022年。

王占黑说，那几年疫情严重时，人们普遍有信息过载的倾向，不断接触外界的混乱信息，直到2022年以后，大家慢慢从高压、高热状态冷却下来。现在大部分人不再提起疫情时期，特别是青年孩童成长得很快，年复一年地过去，但生活中偶尔有几个节点，让人重新想起那段时间，有点像创伤后的应激反应一样。

采访中的王占黑，话少冷静，对陈述不多做铺排和渲染。2018年，27岁的她以《空响炮》获得首届宝珀理想国文学奖，在一众入围者如双雪涛、张悦然和阿乙中突围。出书、得奖后被密集地推到公共的视野里，面对媒体、读者，以及被赋予作家身份的自己，王占黑曾形容这就像出水痘一样。意思就是，体验一遍就知道它不过如此，宛如幻象。“在那之后，你还是会回到自己的位置上，该做什么，就做什么。”

不写作的时候，她可以拥有各种身份，可以是上海市民，闯红灯的人，买菜的人，寄快递的人。“如果我没在写作，我也不会在生活的其他方面视自己为一个作者，否则那就是一种极其对象化的定位，我肯定不能残忍到这样对待自己。”

不把混乱当素材

对一些创作者来说，宏大历史和社会事件是丰富的素材来源，但王占黑不那么认为。“这些混乱首先由你作为一个人去承受、经历和体验，其次才是作为写作者，以虚构或非虚构的角度进入这段时间，我并不觉得它是一种素材。如果不愿意面对，你也完全可以把它忘掉，不去处理。”

她并不打算强行把自己按到那段时间里去。“我觉得从现在的时间线回头看，继续书写那段时间，也是帮助我们理解当下如何活着，以及我们如何从那段过去走来。”

关于王占黑的另一个标签，是上海书写。在她看来，许多人提到上海文学时，经常想到地方特色，比如说弄堂或是方言，但现在的她更想写都市中的独立个体如何漂浮挣扎，在巨大的城市里存活。

2026年作家节，听王占黑聊聊她笔下的上海，以及那些关于人际分离和相遇的故事。她也将和新加坡作家张曦娜、香港作家韩丽珠，共谈人们如何能从书写和阅读获取新力量，面对过于沉重或令人困惑的现实。

▲王占黑——在失序的世界里，我们如何与他人相连？

日期：11月14日（星期六）

时间：下午1时至下午2时30分

地点：旧国会大厦艺术之家Chamber

▲在虚构中共渡：写作作为一种追忆与疗愈

日期：11月15日（星期天）

时间：下午1时30分至下午3时

地点：旧国会大厦艺术之家Chamber

购买节日通票：bit.ly/4iAGur9