台湾作家刘梓洁以短篇小说集《再生》斩获2026年“金典奖年度大奖”。

本届金典奖共有276件作品参赛，30部作品入围，最终由刘梓洁以《再生》获得大奖，独得奖金100万新台币（约3万8000新元）。

台湾文学馆公告提到，《再生》以九则短篇小说，凝视死亡及其渗入日常生活的种种样貌。刘梓洁以带有台式幽默的笔调，在戏谑与沉重之间自由转换，看似轻盈，却处处留下死亡、关系与生命延续的余韵。评审认为：“《再生》的叙事收放自如、成熟而节制，篇章结构不刻意追求完整收束，反而使故事在结束后持续发酵；在当代小说多追求长篇规模与叙事分量之际，《再生》以短篇形式展现另一种深度与力量。”

除年度大奖以外，金典奖另有得奖作品七部，即卜衮·伊斯玛哈单·伊斯立端《Haipis 红嘴黑鹎》，鲁亮·诺命《山之瘟》，程廷《大腿山》，王罗蜜多《半䖙岛：新十二生相传奇》，甘耀明《我的鸦鹊公主》，黄崇凯《克漏字》以及Nakao Eki Pacidal《蕉叶与树的约定》。决审评审团指出，获奖作品体现母语与多元族群书写的深度爆发，包含布农语、台语、客语以及阿美族语揉合日文与拼音作品，展现声音与文字转译的绝佳巧思，翻新土地与神话的叙言体面。

鼓励新人出版的蓓蕾奖，在本届选出三部得奖作品，分别是杨智杰《一头蜈蚣发丝的疯女人》，半觉羊《十亿伏特的闪光树懒》和游以德（Sayun Nomin）《保留地》。

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公告形容，本届得奖作品关注少数与深刻生命经验，题材触及忧郁症、爱滋病、孕母、科技浪潮下的伦理挣扎，以及原住民族部落中的性少数与当代社会处境，让过往较少被看见的声音深刻进入读者视野。蓓蕾奖得主更开启了“泰雅科幻”与“科技失落”等新颖视角，展现鲜明的个人风格与新世代世界观。

七部金典奖和三部蓓蕾奖得主将各获奖金15万新台币（约5800新元）。