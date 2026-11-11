时隔五年，书法家陈亮（52岁）再次举办个展“云飞扬”。这是陈亮第三次个展，以“云”为主题，通过50幅作品，串联自然界的云朵、科技发展中的云计算与人工智能，以及对当今世界风云变幻时局态势的多重观察。

陈亮书法《云飞扬》。（陈亮提供）

新加坡天逸书院创办人陈亮是新加坡中华美术研究会前会长，日常在工作室里面对纸、笔与墨，窗外不断变幻的天空成为她观察的起点。“云飞扬”灵感源自汉高祖刘邦《大风歌》中的“大风起兮云飞扬”。诗句所呈现的风起云涌之势以及云随风变、聚散无常的意象，成为本展的创作线索。

陈亮书法《山海天光》。（陈亮提供）

陈亮左笔书法《幻化于无形》。（陈亮提供）

陈亮书法《不破不立》。（陈亮提供）

陈亮由日常所见的清晨之云、雨前之云与夕阳下的云出发，将对自然的观察融入书法创作，进而延伸至当代生活的不同层面——正在改变人们生活方式的云计算、数据储存与人工智能。与此同时，战争与冲突、贸易与科技竞争、地缘政治的变化，以及人工智能带来的影响，也使当今世界呈现出复杂多变的面貌。

展品题材多元，陈亮的创作灵感来自窗外的云景、日常生活的细微体验、哲学思想与古典诗词，也包括新马常见的俚语，以及对当代社会变化的感受。陈亮认为，艺术未必须要急于给出答案，也可为观者留下思考与诠释的空间。本展既是她对个人创作阶段的一次回顾，也是对身处时代的一份记录。她说：“能够在变幻之中保持观察，在不确定之中继续挥毫，也许就是创作最朴素的意义。”

陈亮自幼受父亲熏陶习书，以颜柳楷书为基，进而取法二王、张旭、怀素、黄庭坚、米芾，并广涉篆隶等历代经典碑帖，尤擅行草，左右手书法俱佳。作品多次受邀参加国内外展览，并获艺术机构及私人收藏。

▲云飞扬——陈亮书法个展2026

11月14日至21日

上午11时至晚上7时（21日至傍晚5时）

天逸书院（Blk 73 Ubi Road 1 #08-61 Oxley Bizhub S408733）

陈亮导览：11月15日至17日、19及20日下午3时

入场免费

千帆过尽才发现，壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容，加入壮龄go! 社群，一起过好人生下半场。