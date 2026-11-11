当比利闯入游乐场时，亚历克斯和查理的魔法冒险之旅出现意想不到的转折。比利不仅行为粗鲁，还抢走他们的东西，甚至嘲笑他们的那本“魔法咒语书”。事态愈演愈烈，孩子们陷入恶语相向和伤害彼此的恶性循环之中。他们能否从这趟令人不悦的旋转木马中挣脱出来呢？

适合青少年观看的英语偶剧《转啊，转啊，不悦的旋转木马》由本地偶剧团十指帮旗下分支“The Little Players”制作，以细腻手法直面青少年霸凌事件，深入其中情境，层层剖析：究竟谁是受害者？答案并非总是清晰明确。

演出的核心意象是游乐场和旋转木马。游乐场本是孩子欢快玩耍的场所，却也可能变成充满沉重与不快回忆的虚无空间，旋转木马则带有回旋反复的特质。十指帮相信，偶戏本身带有模糊性，能引导观众发挥想象力与解读空间，因此能成为探讨霸凌课题的有力媒介。

这部适合7至12岁观众的偶剧，由林汀文（Thomas Lim）编剧。十指帮核心成员陈宇泱和辛杜拉·卡丽达斯（Sindhura Kalidas）分别担任导演和戏剧构作。

20年经验改良新木偶

十指帮前任艺术总监钟达成为本剧设计制作了三个新木偶。他向《联合早报》介绍设计理念：操偶师将无头木偶穿戴在身前，以绕过颈后的带子将其固定，操偶师的头部便成了木偶角色的头部。结合20年设计制作木偶与执导经验，他对这批新木偶加以改良，大幅减轻木偶重量，结构也更为精简，最重的也不过2公斤出头。他还简化了关节设计，不用木材和金属材料，让木偶更易于操控，同时也减轻表演者的体力负担。

陈宇泱期望偶戏能成为本地剧场版图中的重要部分，“The Little Players”正是为了培养年轻观众对偶戏的鉴赏能力而成立。卡丽达斯则提到，本剧希望通过创意偶戏表达，与年轻观众探讨那些复杂却重要的问题。

她们说：“这部剧背后有大量的研究与开发工作，我们与学者、新加坡儿童会工作人员和孩子们合作，希望创作出既有深度又贴近现实的故事，探讨校园霸凌和各类伤害行为。”

剧组也面向青少年群体进行多次试演，进一步打磨剧本，完善设计元素。每场演出结束后，剧场设有引导式交流环节，带领观众深入探讨剧中主题，帮助年轻观众将剧情和个人感受与生活经验建立联系，从中得到启发和反思。

▲《转啊，转啊，不悦的旋转木马》（Round, Round, The Unmerry-Go-Round）

11月20日（傍晚5时），11月21日和22日（上午11时，下午3时）

戏剧中心黑箱剧场（国家图书馆5楼）

票价：38元

购票：bit.ly/4zrRkqE