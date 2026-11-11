▲《尤里卡日》

11月18日至12月6日

晚上8时（星期二至六），下午2时、傍晚6时（星期日）

地点：KC Arts Centre-Home of SRT（20 Merbau Road S239035）

票价：28元起

购票：srt.com.sg

出自善意的行为走向失控，会是什么样子？年度极具感染力的喜剧即将上演。

2025年托尼奖获奖辛辣喜剧《尤里卡日》（Eureka Day）将由新加坡专业剧场重新搬演。原版编剧是乔纳森·斯佩克特（Jonathan Spector），故事讲述一群出自好心的人，想要共同做出重要决定时，却险些崩溃的故事。

在美国加州的一所私立小学，每个人的声音都被听见，每种意见都受尊重，所有决策都必须达成一致。这套机制原本运作得十分完美，直到一场健康危机袭来，校内执行委员会不得不做出艰难抉择，人人自以为出于好意，坚信自己的立场合情合理，一场极度礼貌的交锋，最终却演变成混乱局面。

本版《尤里卡日》由Daniel Jenkins执导，主演包括：王铃、曹崇敬、黄茱丽、Munah Bagharib和Shane Mardjuki。