新加坡国家美术馆策划的“墨韵星洲：新加坡艺术家林子平特展”已于11月6日在上海美术馆（前身为中华艺术宫）开幕。该展以国家美术馆2024年的“林子平：我画故我在”（策展人林家欣）为基础，展出58幅油画、水墨画、书法，佐以档案资料，包括旅行照片、素描本、手写笔记、展览文献，涵盖文化奖得主林子平（1921—2025）逾80年的艺术生涯。

展览项目总监蔡珩接受《联合早报》访问时说，上海展版本与新加坡版故事线一样，但约有一半是新展品，选品更加丰富，让不熟悉新加坡与林子平的中国观众了解他的艺术成长历程。

本展以三个主题探讨塑造林子平作品的地方、人物和理念，以“大坡·小坡”开篇，由“旅途·艺途”探索他的旅行与艺术求索历程，后以“景象·心象”收尾，聚焦其艺术实践后期对绘画实验性与创新性的探索。

讲述新加坡小故事

林子平水墨画《无题（新时代理发店）》（1991）。（新加坡国家美术馆提供）

林子平水墨画《柔佛路老街铺》（1979）留下了经巳消逝的旧街道。（国家美术馆提供）

蔡珩说：“我们在每个单元里尽量讲述小故事，让公众比较容易吸收。比如柔佛路（1990年代末已消失）就在新加坡，还有印度人的杂货店……为上海观众呈现那个年代新加坡的生活面貌，让他们看到差异，感觉有趣而去了解。他们可能以前也有什么面包小店、百货小店，现在没有了，讲述一个城市现代化的过程。

“而艺术家的可贵就是他的作品留下来以后，让你能够产生共鸣，回想到的，不只是情景，那种香味啊、感觉、听觉可能都能够带动起来。因为他是艺术家，当时对现场的那种感受可能跟纪实的又不一样。”

延伸阅读 新加坡国家美术馆拓展国际视野 林子平上海特展续写新中文化佳话

林子平水墨画《丽江III》（1997）。（国家美术馆提供）

林子平特展项目总监蔡珩（左）与策展暨学术总监辛友仁在展览现场合影。（国家美术馆提供）

新加坡版以书法为展览总设计，但上海版主视觉为林子平爱画的新加坡河，与上海的黄浦江河岸对应。国家馆藏的林子平作品关于中国题材的并不多，蔡珩从中选出两张云南丽江写生的水墨画，与欧洲威尼斯水乡的油画对比。

本展上海过后将巡回深圳美术馆和福建美术馆展出，后二者展厅面积更大，一些内容（如糊涂字）会加以扩展。因为林子平创作题材会重复，仅割椰子或香蕉店就有几十张，大中国月饼、烧鹅店、峇厘岛等题材亦然，蔡珩尽量从中挑选最好的画。她也借助上海美术馆合作方从外来人的眼光来选画。

那么，上海合作方怎样看待林子平的作品？蔡珩说，最初上海方从他们最熟悉的上海美专的海派艺术出发，后来他们开始看林子平画册，知道他是半自学的艺术家，觉得他有自己想要表达的东西，也创造出自己的语言来表达自己，认可他是一位很扎实的、有创造力、有自己独立思考能力的艺术家。本展希望通过这个线路表现一位艺术家的成长过程，以及对生活的汲取与回应。

碑学书法影响至深

林子平《壁画》（2013—2014）将目光转向古迹与浮雕。（国家美术馆提供）

新加坡美术馆创馆馆长郭建超（中）与上海美协副主席陈翔（右）在学术对谈中，对林子平艺术进行交流。由上海美术馆首席策展人兼学术部主任项苙苹主持。（国家美术馆提供）

2009年将林子平艺术带到上海刘海粟美术馆，新加坡美术馆创馆馆长郭建超在配合本展开幕，与上海美协副主席陈翔的学术对谈中（上海美术馆首席策展人兼学术部主任项苙苹主持），从三个角度切入，把林子平放置于新加坡美术史的脉络中来思考。

第一是碑学书法——康有为在《广艺舟双楫》中尊碑抑帖，推崇金石碑刻的古拙雄强，对林子平影响至深。郭建超说：“这种碑学书法思维后来在东南亚古迹，尤其是吴哥窟，获得新的激发，由此延展出一场关于拓本、镌刻、版画与纪念碑浮雕的形式对话。参与其中的，有林子平、叶之威、陈城梅，以及当时在新加坡兴起的雕塑实践。这种‘碑质’、物性和书写性更出现在绘画创作中。”

第二，1952年四位“先驱”画家的峇厘岛之行，把“南洋”界定为对风景与日常生活的捕捉；到了1963年十人画会的吴哥窟之行，则把目光转向古迹与浮雕。郭建超认为这一转向引出了拓印与版画，最终使“风格”本身成为再现的对象。

最后，写实与写意在新加坡交汇激荡，脉络复杂。郭建超认为林子平的突出之处，在于他同时以两种模式创作：一种以绘画为根基的写实，一种以书法与写意为根基的抽象。他的双重实践，为我们观察水墨如何被新加坡的历史与环境所塑造，又如何反过来塑造“南洋”象征形象，打开了一扇重要的窗口。

林子平油画三连屏《泰国森林》（2003）融入书法线条。（国家美术馆提供）

不纠结于媒介血统

林子平抽象彩色书法（摘唐诗，2012）。（国家美术馆提供）

也是上海美术馆前馆长、画家陈翔说：“画了水墨几十年，最大的感触是在林先生的水墨画面前，须要改变看水墨的立场。”

水墨画一开始不是叫“中国画”，那是因为外来艺术的影响，为坚守民族绘画品种才有此命名。陈翔指出，海派绘画摆脱文人画的主流，让传统水墨向现代化发展，让艺术与社会紧密结合；林子平的艺术与生活经验密切相关。

陈翔说，水墨作为传统中国艺术形式，对新加坡是外来画种，西洋的油画也是，但是林子平并没纠结于媒介的血统，比中国画家更容易抛开传统包袱，转而用于表达个人想法，并将这两个外来画种有机地融合，塑造出有鲜明民族特色与自主特色的作品。他的整个艺术生命升华是抽象的表达，其糊涂字打通书法与绘画。“林先生作品聚焦于最熟悉的、最深切的感受，情感真切真挚，这在其他艺术家身上比较少见。”

林子平特展在上海美术馆二楼展至2027年4月7日。