现代南洋风 三层半独立式洋房

Fabian Ong Photography提供照片

极简主义中融合了具有南洋风味的家具摆设和藏品，一栋新建的三层楼半独立式洋房在风水师和建筑师的建议和设计下，被打造成同时具备新旧元素的居所。

这座新建的三层楼半独立式洋房位于山景附近，面积423平方公尺，屋主将祖家咖啡店有60年历史的中文牌匾和从浙江订制的南洋风家具带来新居，交给设计师的难题就是要将这些带有传承意味的家居摆设与现代设计融合，并且还得配合风水师的建议，给两个年轻建筑师苏则铭（35岁）和杨维达（36岁）带来不少挑战。

有60年历史的咖啡店牌匾挂在大厅正中。

苏则铭说，这是为一个有很强凝聚力并喜欢中华文化的家庭设计的现代家居，由于整栋建筑从零建起，建筑师双管齐下，在建筑施工时，同时做室内装修设计。“我们须要在装修和建筑之间将时间表拿捏准确，因此须要与工程的承包商协调，包括主要承包商和项目的其他顾问。另外还有一些比较复杂的细节需要特别注意，比如隐蔽的门和碳氟化合物覆盖的铝制格子等。”

房子的中心是客厅，源自屋主的黑木中式餐桌与八张中式椅子，与现代感强烈的浅灰色层压覆层墙，以及类似面纱的铝制格子间隔形成强烈但和谐的对比。搭配地板上的丝质地毯和米色沙发，形成了带点蝉意的视觉效果。

特色摆设新旧共存

屋主藏有不少新马画家的书法作品，包括2003年文化奖得主林子平和2007年总统设计奖得主翁锡礼的画作，同时喜欢一些带有南洋风味的家具如黑木椅子和大理石桌子，像大门入口处的大理石圆桌是特别跟本地家具制造商Second Charm定制，建筑师得在装修时为这些物品找到一个新旧的共存空间。大厅非常显眼地雕刻着繁体“正兴”二字的中文牌匾，则是从上一代在武吉知马路上段经营的咖啡店保留下来，不仅成为独具特色的摆设，更时刻提醒屋主一家不能忘了上一辈的艰辛和刻苦耐劳。

入门特别定制的仿古大理石圆桌是大厅的中心摆设，为房子增添了南洋气息。

这栋三层楼半独立式洋房有多达八间房，由于屋主一家人喜欢冥思，一楼延伸自客厅的一个空间被设计成打坐室，另外，同一层楼还有佣人房、二楼的主卧房、女儿睡房、书房，以及另一个打坐空间。

屋主一家喜欢冥思打坐，房子里有两间特别打造的冥思打坐房。

其中一间卧房在色调和灯光搭配上极为柔和。

最后是三楼的儿子睡房和客房，整栋房子的空间可说相当充裕。厨房分干湿两区，由一道玻璃门分隔，也是不让冷气外泄的分界线，但还能让自然光渗入。

厨房分干湿两区，由一道玻璃门分隔，既防止冷气外泄，又能让自然光渗入。

楼梯间有一面米色格栅墙，为房子增添极简主义特色。

建筑师在装修房子内部时面对的一个来自屋主的要求是得附和风水师提出的建议，这包括颜色主题，不同空间的独特颜色要求，甚至一些摆设的精确摆放位置。建筑师苏则铭说，他们采用一系列如自然美木色、香槟色及大理石和木板地等温和的色泽和材质，来配合屋主原本的家具及屋主对风水的要求。

其中一间浴室的两面大圆镜是视觉焦点。

基本而言，房子内部的整体设计属于现代极简主义，但融合了带南洋风味的家具摆设，新旧结合，养眼舒适。由于受到疫情影响，装修工作花了10个月才完成，但若从概念设计开始到整体完工，足足花了一年三个月。这栋房子由于是全新设计，并与房子的建筑施工同时进行，包括地砖和木匠工等在内的装修费用为30万元。

地点：山景一带

面积：423平方公尺

装修时间：10个月

装修费：30万元

室内设计：PI Architects