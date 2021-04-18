Ryokan Modern摩登日式旅馆 来到狮城家

这个家的屋主夫妇对中日文化情有独钟，设计师将传统日本屋的室内格局与细节融入北欧的简约风格，设计出更适合本地现代社会与时空的品味居所。

在当下这段时期，世人仍无法随心所欲地出国旅行。这个家以摩登、现代的方式将东瀛日式旅馆（Ryokan）移植到热带狮城家中，全家即使足不出户，也能在家体验、享受身在日本的精致感。

负责装修设计的Upstairs_室内设计事务所创办人兼首席设计师卓康伟（Dennis Cheok）说，屋主夫妇对中日文化情有独钟，在冠病疫情暴发前经常到中国和日本旅行，带回古董、家具、好茶等，平日居家，他们喜爱饮茶，赏玩这些古董、珍物，品茗精致人生。设计师根据屋主的喜好，将传统日本屋的室内格局与细节融入北欧的简约风格，设计出更适合本地现代社会与时空的品味居所。

收纳与展示中国古董的橱架设在中庭内的饭厅。（Upstairs_提供）

每一层晋级全新空间

卓康伟在屋中央打造一个升高的地台，宛如传统日本屋里的庭院，也是整间屋子的核心，紧连着周遭所有空间。入门后经过它，下两个台阶才进入嵌入地面的客厅。设计师在这里铺上不同条纹、线条的地毯呼应日本和室的叠席“榻榻米”。极简的空间只摆了灰色矮背组合式长沙发、矮柜、电视和画。黑框玻璃窗户框住屋外大树和绿意，就像日本茶室供茶客欣赏的花道摆设或一幅山水画。

设计师用黑框玻璃窗户框住屋外大树和绿意，宛如日本茶室供客人欣赏的花道艺术。（Upstairs_提供）

中庭不管是墙壁、围屏还是地板，都采用实木打造、装饰，成排细长木条呼应日本纸糊拉门、屏风、墙壁，洋溢浓郁的东方人文气息。要走去摆设古董的饭厅、中岛式厨房、湿厨房都要穿过这里。穿越到庭院尽头，再踏上两个台阶，又攀上屋里更私密的卧室。在这屋里，每一层晋级都进入全新的空间体验。这赏心悦目的核心空间不单是过道这么简单，它同时也是个宽敞的休闲空间，摆上一张矮茶几，聚集几个坐垫或榻榻米，顷刻间就变成一间品茶的空间。

中庭全用实木装饰，充满质感，打造北欧风的日式旅馆风情。这里四通八达，衔接饭厅、卧室、客厅与厨房。（Upstairs_提供）

从原产地引进真材实料

屋主欲打造出一间宛如艺术精品的家，从所选用的精细装修材料可见一斑。设计师透露，50万元的高昂装修费，绝大部分是因为屋主不惜采用最好的材料，每一片建材、饰片都是从原产地引进的真材实料。配合简约的设计理念，卓康伟大致上只用了实木、大理石和瓦片三种主要材料，每一种材料都得来不易，背后都有独特的故事。

卓康伟从日本引进经过特别处理的“名栗”（Naguri）木材，打造攀上中央“庭院”和卧室的台阶。“名栗”是一种日本传统工艺，师傅把栗木表面一片一片地削走、磨滑，造出独有的鳞状花纹。他把一片长长的“名栗”木材在主人房打造出一个喝茶的榻榻米——这片“名栗”木划分了睡床、卫浴和阳台三个空间，自成一格的榻榻米，设计师放置一张椭圆玻璃矮茶几，让主人坐在上头，一边品茶，一边欣赏阳台外的绿意。

设计师用一片“名栗”长木在主人房打造出喝茶的榻榻米，并划分睡床、卫浴和阳台三个空间。（Upstairs_提供）

设计师将从中国引进的复古灰瓦片打造成镂空“青海波”屏风、隔间；日本的“名栗”木则做成台阶。（Upstairs_提供）

设计师也从中国引进一箱箱的弧形灰瓦片，用它们做细致的空间装饰。他透露，这些瓦片在中国都是用来修造寺庙的。他将这些瓦片叠起来做成客厅与卫浴间的装饰墙，将瓦片上下叠放的方向稍加改变，还能变出不同的图案，譬如客厅的墙采用一致的凸形排法；而卫浴间的则采用S形的排法，象征一波又一波的浪潮，幽默地点出这空间的用途。

他也聪明地把瓦片参差叠放，制造出镂空的东瀛“青海波”（Seigaiha）图案，框在铁框内，变成区隔饭厅、起居室、卧室卫浴间的屏风。用中国建材创造出东瀛“青海波”波纹，将屋主对中日文化的钟爱完美结合与展现。

设计师采用狂草、泼墨图纹的大理石来装饰主卧室内的卫浴间。人赤条条在里头，宛如走进一幅绝美的中国水墨画或日本书道字画，在里头洗涤身心，是种撼动心灵的享受。

设计师采用狂草、泼墨图纹的大理石来装饰主卧室卫浴间，让主人宛如赤身走进一幅绝美的中国水墨画或日本书道字画。（Upstairs_提供）

设计师用这些精致厚实的材料编写出时而豪迈时而静谧的空间乐章。当屋主穿越屋内一层层、一寸寸的空间，不管是用手或眼来鉴赏、感受空间里这些充满人文厚度的材料时，他们的心灵也宛如周游列国了一趟，在自己家里便能沉浸在自己喜爱的文化氛围里。

地点：那森路

面积：3500平方英尺

装修费：约50万新元