精巧不局促的设计师自宅

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设计师自住的家是什么样子？这间一室一厅公寓的主人夫妻俩都是设计师，他们为爱巢定下恒久和极简的格调，并巧用滑动墙板灵活调度居室空间，开合间变换出不同的景致和气氛。

室内设计师为客户定制家居时，像交一份命题作文；而当他们为自己的家居设计时，是不是就可以天马行空、随心所欲了？

Archetype Studio联合创办人蒋希文（Simon Chiang）说，在为自己和妻子这一室一厅的公寓爱巢设计时，还是给自己定下一些框架。

“我们希望家居就像一匹空白的画布，我们设定它具有恒久和极简的格调，除了白黑灰三色外，也使用玻璃、金属、木地板、花岗岩等材质。”蒋希文说：“为什么我们选择如此‘强硬’的风格？因为我和我妻子都是设计师，我妻子是平面设计师，我们对黑和白有一种特殊的爱，这是我们设计的基础。”

然后蒋希文和妻子合作为家居添加层次，比如配件、点缀色、植物、织物、地毯、家具。他说：“当厌倦这些物品的外观时，我们可以改变、调整，而整个房子还是主体。”

小物件常换常新，带来不同居家感受。

滑动墙板控制居室“开合”

主题定调后，格局也须配合，房内所有墙壁都做了很大改动，只有厨房和浴室之间的那堵墙没有变化。

蒋希文缩小原有的书房，将墙壁拆掉后，换上一扇双折边的有色镜面门，这可将工作区隐藏起来，以供妻子在家工作。

书房隐藏在镜门之后。

“由于房子面积不大，我们决定把卧室和客厅间，以及卧室和浴室间的墙都拆除，步入式衣柜现在充当卧室和浴室间的隔墙。”蒋希文说：“我们设置了滑动墙板，我称之为‘convertible house’。当需要一个更大的客厅待客时，能把房子完全打开，容纳多达30人——当然这是冠病疫情前的情况。当我们想要隐私或睡觉时，会闭合滑动墙板。”

卧室突显休憩功能。

客厅里的L形沙发是蒋希文和制造商一起发想的定制设计，可展开成为一张双人床，所以关闭滑动墙板后，客厅成为卧室，连同原本的主卧，就有两间卧室。

浴室有两个入口，可从主卧和客厅分别进入，两个房间的人互不干扰。

尽管滑动墙板控制居室的“开合”，但整个家居仍采开放概念。那么到底怎样的房屋适合开放概念呢？

开放概念让整个家居动线流畅，视觉通透。

蒋希文说：“越小越好！也不要害怕把一些建构去除掉。但着手前，得问问自己：你喜欢一个怎样的家？比如当你在床上时，你喜欢待在一个温馨小巧的卧室，还是在一个宽敞无拘的卧室？你是一个整洁的人？还是一个须要把东西藏起来的有点邋遢的人？毕竟，一个开放概念的家居意味着更大程度的灵活性和使用度，这也意味着你生活中有更多场域可在家里同时看到。所以如果你不是那么整洁，常把东西乱七八糟扔在一边，那可能就不太理想。”

蒋希文在家居中设置许多隐蔽的储藏区，包括储藏抽屉和储藏格等，隐匿于床和沙发下，甚至在浴室里。在浴室里，木质家装被设置在墙上，所以无论浴室干湿，木质家装都能保持干燥。

巧思铺排制造景致

开放概念和隐藏家装并不排斥，有可藏的也有可摆放的。蒋希文说：“当一盏灯、一个相框或一件有意义的艺术品，经选择后摆放在对的位置时，它会释放更多魅力和吸引力，在开放空间中展示的物品会成为很显眼的摆饰或打开对话的契机。”

开放空间带来纽约的阁楼意趣。

我们可在不同房间中，见识蒋希文精巧而不局促的铺排。

比如厨房，选择抛光的黑色花岗岩、木料和反光玻璃，遍布厨房所有角落，使它看起来整洁。把厨房和饭厅区域分开的是一堵滑动玻璃墙板，即使封闭，厨房也会感觉很开放，而在其中烹调的人，仍会与客厅的客人保有交融感。

全黑厨房有都会时髦感。

玻璃门将所有空间轻盈纳合。

镜门后的书房，当妻子在家工作时，书房是敞开的，给人开阔感；“下班后”，关上门，整个工作区域瞬间消失，这将用餐区域扩大一倍，同时也立即将气氛转变得平静和放松。从视觉上，全高镜门让房子面积加倍。

客厅视野极好，对纽约阁楼风的向往催生了客厅的空间设计，当同时打开卧室、客厅和饭厅时，整间居室就像一个开放的极简主义阁楼，内部平静，落地窗外风景活跃。

玻璃餐桌虽大却没有造成空间浪费。

“我们的餐桌是特意挑选的越南品牌，因为我妻子来自越南，我们想要一件反映她家乡传统的作品，是玻璃材质的，所以即使桌子宽大，也不会觉得占据空间和压抑。”

主卧是整个家居的绿洲，百叶窗落下，客厅和卧室之间的滑动墙板关闭，它形成一个温柔的茧。没有冗余家装，蒋希文刻意不在卧室里放电视，或其他明亮度高、色彩鲜艳的艺术品，只有床后墙上安装了一个美国艺术家的电线艺术作品，字样是很暖心的“晚安”——蒋希文说：“这提醒我们休息的重要，当我们在卧室里，应该不被分神，纯粹安歇。”

地点：合乐路（Havelock Road）

面积：810平方英尺

装修时间：四个月

装修费：十多万元