老房子处处是宝 半世纪优质洋房的前世今生

这栋70年老房子是武吉知马明才园当年建成的第一栋优质洋房。

除了九间卧房和五个厨房，老房子还有老夫妻屋主过去半个世纪从南亚各国搜罗回来的古董艺术品，处处是宝。

从明才园（Binjai Park）路口走几分钟就可看见的这栋优质洋房，虽然离开大路不算远，但一进入车道，花园延绵不断的流水声和虫鸣鸟叫遮掩了围墙外真实世界的喧嚷声，即刻觉得身处世外桃源。这栋以老屋主夫妻名字结合命名为“Lavindra Retreat”的优质洋房坐拥2万1000平方英尺的黄金地段，建筑面积达1万5000平方英尺，除了富有南亚特色的U形建筑结构（老建筑在90年代末期修复扩建，增添了左翼）让人留下深刻印象之外，其花园的古树和屋内所藏的古董艺术品，都会让植物学家和历史文物研究者流连忘返。

这栋老房子以老屋主夫妻的名字命名，称为“Lavindra Retreat”，是当年在明才园建起的第一栋优质洋房。

地段受土地局保护

老夫妻屋主在各自的领域享有盛名，老先生拉万易华仁（Dr S.Lavan Iswaran，86岁）是已退休的本地资深妇产科医生，老太太尹德拉（Mrs Indra. R. Lavan Iswaran，71岁）是贾夫纳社群知名艺术家和厨艺家。尹德拉透露，这栋在二次大战后没多久就在明才园伫立的大房子，当年由一名英国建筑师设计，完全依照南亚豪宅风格。房子在上世纪50年代是明才园的第一栋优质洋房，因此为一号。但后来该区持续发展，靠近武吉知马路口部分建起了其他房子，有关当局后来重新将这一区的房子分号，于是“Lavindra Retreat”成为今日的35号。

老夫妻屋主在各自领域享有名气，拉万易华仁（左）是已退休的本地资深妇产科医生，尹德拉（右）是艺术家和厨艺家。墙上挂的是峇厘岛画家Pondok的作品。

房子在首个20年有过两代屋主，万易华仁医生和尹德拉是在上世纪1970年代以40万元买下了这栋房子，成为第三代主人，一住就是半世纪。

老房子花园中这棵高耸的果树已有几百年历史，是麦里芝保护区边缘的原有植物。老树下是17世纪的象神神社。

由于这栋优质洋房位处麦里芝保护区边缘，当年建房地段上就有许多老树，包括现存树龄超过几百年，高5公尺以上的两棵老果树，属于受土地局保护的地段。据知，很多野生动物如松鼠、猴子、巨型蜥蜴，各种鸟类如犀鸟和翠鸟，甚至狸猫，经常在仿斯里兰卡贾夫纳的特色庭院里出没，因为都被庭院里龙眼、香蕉、山竹、芒果和椰子等水果的香甜味吸引，因此在客厅静坐观望这恬静的大自然美景，成了屋主夫妻近年最优雅休闲的下午茶时光。

中间庭院花草茂盛，已成了不少野生动物喜欢流连之处。

古代战马除了是花园的摆设之一，也是房子的守护神。远处背景是黑色花岗岩雕刻成的仙女乘坐在天鹅与孔雀上。

而别墅园林放置了不少栽种大缸，这些中式风格大缸上都雕塑了中国神话故事中的人物，比如八仙过海，形成了花园里一道极具文化气息的风景线。

南亚老屋风情

大师级木匠手作柚绿磨砂木玻璃门，搭配切蒂纳德风格门框。

房子当初只有一栋单层建筑，现任屋主是在90年代末期才进行翻修重建，在左边增添了一栋新翼。全屋主要分成三大部分，原建筑加建了第二层的1000平方英尺卧房，楼下是入门客厅和饭厅，客厅大门是特别请大师级木匠手工打造的柚绿磨砂木玻璃门，大门镶有切蒂纳德风格门框，一般上这类大门只用在寺庙里。左边新翼则是两层楼建筑，全屋总共有九间卧房。

古色古香的其中一间卧房。

中间建筑是空气流通的宴客庭院，后面有两个特大厨房，是女屋主尹德拉大展厨艺的天下。值得一提的是，热爱厨艺的尹德拉著有“They Came From Jaffna”食谱书，这本记录新加坡贾夫纳淡米尔社群丰厚历史、饮食和文化的书在2019年3月由时任财政部长王瑞杰主持发布仪式。

通风宴客大厅连接左右两栋新旧建筑。

原屋和新添的左翼建筑虽然有半个世纪的时差，但在建筑风格上几乎没有差别，都洋溢着浓厚的南亚风情，尤其是屋顶的法式瓦砾和凤头屋脊雕塑设计，非常显眼。尹德拉说：“斯里兰卡贾夫纳和印度南部很多大豪宅就是这个模样，这栋房子基本上是根据那一区的建筑设计为蓝本。我们扩建的时候，请了SZ Architects的马来籍建筑师操刀，由于我从事艺术创作，因此亲自为房子内部装潢作设计和布置。房子里头很多来自南亚、婆罗浮屠，甚至是中国的古董家具、画作、雕塑、灯饰、门槛，以及种花大缸等等，主题大都围绕着兴都教和佛教的美学，都是我们过去半个世纪从各地搜罗回来，还曾吸引了国家文物局的专人来看。”

主人房的实心柚木柱子上尽是细腻雕工。

这栋房子内的许多古董艺术藏品远比房子本身更有历史，事实上屋主就是根据所收藏的许多传家宝布置房子。比如围墙就雕有印度教中的萨拉斯瓦提和象神的元素，而花园中还有一座源自17世纪的印度象神神社，这个由实心柚木打造的象神神社是欢迎客人的象征，其柱子上的细腻雕工都极具艺术价值。

院子的长廊和走道由古老的比利时玻璃灯点缀，就像在印度的宫殿里的布置。在新翼的大卧房天花板，装饰的都是来自荷兰的古董吊灯。类似的古董艺术装饰在这栋老房子内数不胜数，屋主尹德拉如数家珍般介绍，就像是历史建筑导览，极为独特。

新翼建筑二楼客厅，天花板上悬挂的是荷兰古老吊灯。

墙上挂的是峇厘岛艺术家的火山岩手工艺术。

由于老房子极具特色，也被一些国际品牌甚至是电影公司相中，成为举办活动的地点和拍电影的场景。1990年代末期，法国珠宝商卡地亚曾在这里举办了高级珠宝展晚宴，宴请区域的超级贵客前来参与晚宴欣赏珍宝，曾有价值超过7000万美元（约9344万新元）的钻石珠宝在这里展出。美国实况剧《钻石王老五》也曾在老房子内取景。而屋主夫妻两个女儿出嫁时，都在房子庭院摆喜宴，出席的宾客多达800人，贵宾包括我国前总统纳丹，由此可想象这栋老房子的重要性和规模。

尹德拉除了是艺术家也是厨艺家，由于喜欢下厨宴客，老房子内足有五个厨房，包括楼下的干厨房和湿厨房，以及新翼中二楼与一间卧房相连的二楼厨房。

这栋充满历史和古董艺术的老房子目前估计已值3500万元，由于老夫妻屋主年纪渐大，因此希望能找到新屋主将历史建筑和古董艺术传承，让房子的前世能继续在今生延续，好好将房子保存下去。

地点：明才园

占地面积：2万1000平方英尺

建筑面积：1万5000平方英尺

屋龄：70年

装修：90年代末期装修扩建

对老房有兴趣者可拨电：91296715