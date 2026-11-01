位于高文（Kovan）惹兰柏利卡（Jalan Pelikat）一带的这套一房一卫浴室住宅，以深森林绿为主调，结合深色木纹、绿色大理石、复古镜面与黑白色调，营造沉静而富有层次的氛围。

Happe Design Atelier（hda.studio）高级室内设计师张顺凯说，设计概念融合中古现代风（mid-century modern）的自然温润与当代暗黑学院风（dark academia）的戏剧感，让不同空间在色彩和材质上保持连贯，既有精品酒店般的舒适感，也蕴含画廊般的展示气质。深森林绿从公共区延伸至卧室，为小宅营造包覆感。

屋主独自居住，平时经常出差，也喜欢四处旅行，希望回家后能放松休息，同时兼顾居家办公，因此想把住宅打造成如精品酒店般舒适的空间。他偏爱深绿与黑色，也喜欢选购设计师家具和装饰品，尤其重视从世界各地购入的画作，希望家中有合适的位置展示。除此之外，充足的收纳和方便打理，也是装修时的重要考量。