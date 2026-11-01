烟霾天或连续下雨时，户外晾衣未必方便；改在室内晾晒，又可能遇上衣服迟迟不干、散发异味的问题。想让衣物更快干透，除了选对晾衣用品，也要注意晾晒方法和室内湿度。以下七个小诀窍，有助缩短干衣时间，减少潮湿和异味。

①洗完尽快取出晾晒

用洗衣机洗好衣服后，应尽快取出晾晒，别让衣物长时间闷在机内。若浴巾等厚重衣物洗后仍很湿，可在确认洗涤标志允许机洗和脱水后，再使用一次“脱水”功能，甩出多余水分。羊毛、丝质等容易变形或受损的衣物，则应按照洗标指示处理。

②衣物之间留空隙

晾衣时别挂得太密，衣物之间应留出适当距离，让空气流通。裤子、毛巾等较厚的物品尽量展开，必要时分批晾晒。袖口、裤脚和口袋也应整理展开，避免局部长时间潮湿。

③选对晾衣位置

将晾衣架放在较宽敞的位置，避免紧贴墙面或挤在储物角落。衣服干透后及时收起，以免再次吸收空气中的湿气。室内晾衣时，也要留意地面和家具是否受潮，并避免阻挡走道。

④善用风扇让空气流通

可用循环扇或普通风扇吹向晾衣处，有助加快衣物表面的水分蒸发。（iStock图片）

可用循环扇或普通风扇吹向晾衣处，帮助加快衣物表面的水分蒸发。不过，风扇主要是促进空气流动，并不能直接降低室内湿度。

⑤湿度高考虑添置除湿机

若室内环境潮湿，可考虑使用除湿机，帮助降低湿度。选购前，应留意适用面积、每日除湿量、水箱容量、连续排水方式、噪音及耗电量，并在使用期间定期清理水箱和滤网。

⑥烟霾天适当关闭门窗

烟霾明显时，不宜为了加快衣物晾干而开窗。（档案照）

室外空气质量转差时，应关好门窗，减少烟霾进入室内。待空气质量好转后，再适时开窗通风。切勿为了加快衣物晾干，而在烟霾明显时贸然开窗。

⑦衣服有异味先找原因

衣服干后仍有异味，应检查是否晾得太密，干燥时间过长，或洗衣机内槽、洗剂盒及橡胶圈需要清洁。平时可按照说明书定期清理洗衣机，也不要过量添加洗衣剂或柔顺剂。此外，衣服尚未干透时，切勿急着收进衣柜。