上海大歌剧院10月17日于沪启幕即在社媒上大夯，不只是上海民众涌去打卡，记者在脸书上看见在上海旅游的友人也特到此一游，拍照留念。以中国扇为主建筑外观的设计理念，这栋表演艺术建筑坐落上海市浦东新区世博文化公园内，伫立黄浦江畔，宛如在轻轻扇动，清风徐来，客似云来。在上海的城市风景线中，它或许不如上海东方明珠塔显眼，但向天际旋开的巨大螺旋阶梯叫人惊艳，让它成为上海城的新名片和最新打卡景点。

由挪威斯诺赫塔建筑事务所（Snøhetta）2016年赢得设计竞赛后主创，2019年起与中国在地建筑事务所华东建筑设计研究院（ECADI），以及伦敦舞台设计专家Theatre Projects与美国音响顾问Nagata Acoustics联手打造，上海歌剧院总建筑面积14万6338平方米，是上海市政府斥资约39亿人民币（约7.5亿新元）所建，力图将上海打造成“亚洲演艺之都”的核心载体之一。

好一把恢弘的巨扇——它是一个中国文化与表演艺术的符号，也是一个从地往上旋舞的华丽建筑手势，亦是一个衔接各层建筑空间的构造策略。这一把扇宛如违抗地心引力，从歌剧院地面广场往上旋舞，衔接一楼大厅、餐厅、表演厅等，直达屋顶天台。天台是瞭望上海市景与黄浦江的瞭望台，也是公共休闲聚集地。巨型阶梯还是露天舞台，公众在攀爬、停驻、自拍、互拍的过程中化身为一个个演员，让爬的动作也戏味十足。