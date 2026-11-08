温润的木质元素，简洁流畅的线条，以及富有复古气息的色彩搭配，这个位于淡滨尼的五房式预购组屋，散发带有岁月温度的中古现代风格（mid-century modern）韵味。男屋主（41岁）是制造业销售经理，女屋主（34岁）从事医疗行业。负责设计的E+e Design & Build室内设计公司设计师黄群杰说，夫妻俩一开始就明确表示喜欢中古现代风格，因此新家的设计都围绕这个主题展开。同时，家中局部空间加入女屋主特别喜爱的红色，通过大胆的色彩对比，让居家整体更具特色与视觉层次。

屋主喜欢邀请朋友到家里聚会，开放式客饭厅布局打破了传统墙壁的隔断，让视野和动线彻底打开，宽敞活动空间让屋主在招待朋友时能够自由走动、交流互动，营造轻松自在的聚会气氛。

陶土红装饰墙添个性

客厅主打温暖的色调，陶土红装饰墙成了一大焦点，它带有泥土的自然温暖，包容度极高，不仅呼应女主人对红色的喜爱，也与其他中性色调形成对比，增添鲜明个性。天花板与墙面的衔接处融入弧形元素，利用柔和曲线弱化传统直角的生硬感，显得自然流畅。此外，通过假天花板巧妙隐藏窗帘轨道，保持简洁与协调。由于客厅很宽阔，大面积地毯是关键装饰，它就像一面无形的“框”，能瞬间将沙发和电视柜凝聚在一起，让空间更有整体感，避免家具显得零散。