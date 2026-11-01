印度星龟如何从野外流入跨国交易网络？一间“桑拿房”如何帮助青蛙对抗致命真菌？11月5日至8日举行的第三届Earth In Focus自然放映节，将通过电影、摄影与对谈，让观众认识野生动物面对的威胁，也了解保育工作者的努力。

放映节由Wild Space（野外空间）策划，以“我们选择的未来”（The Future We Choose）为主题，主要节目在乌节路Cineleisure举行，闭幕活动则在圣淘沙。本届共放映31部影片，涵盖濒危物种、社区生计、传统知识与气候适应，让观众从不同地方的故事，认识人与自然的关系。

Wild Space创办人王惠雯（Daphne Ong）说，放映节希望让自然保育成为日常话题，并吸引原本对保育没有兴趣的人。“你不一定要从事保育工作。有时只需要一个引人入胜的故事，一个让你产生共鸣的人物，或一个你从未考虑过的视角。”