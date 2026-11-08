高地白玉米、紫菜咖椰吐司、熟成高地甜菜根、香料牛肉意式面包棒……看到餐饮承办商Purple Sage（紫御）最近推出的开胃菜，难以想象这些精致菜肴，选用的竟是食材的边角和“头尾”。

紫御的“零废开胃小点心”系列，顾名思义是以减废为宗旨，使用过去被当作厨余的食材边角，如甜菜根外皮、玉米芯和苞叶、面包边角，以及牛肉碎屑等。

紫御同时推出以厨房副产品制作的甜点系列，其中包括法式慕斯小蛋糕Spent Coffee和Sake Less，它们分别包含咖啡渣及清酒粕；Aquafaba方形棉花糖则采用鹰嘴豆的煮豆水。每道甜品犹如精致的艺术品，鲜少担任主角的料理副产品，不但出得了厨房，也登得上大雅之堂。