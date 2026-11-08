边角料登大雅之堂 零废小点把厨余变精致料理
餐饮承办商紫御颠覆传统，推出“零废开胃小点心”系列。大厨化“废”为奢，将甜菜根皮、鹰嘴豆水等食材副产品，制成兼具美味与颜值的精致佳肴。厨余是餐饮行业共同面对的难题，唯有从源头减少浪费，才能真正减轻环境负担。商业厨房的减废原则同样适用于家庭，让边角料也能成为桌上的美味。
紫御推出十余款体现“减废”原则的甜点和点心，其中的“高地白玉米”除使用玉米粒，还使用苞叶、玉米芯及玉米须。 （紫御提供）
高地白玉米、紫菜咖椰吐司、熟成高地甜菜根、香料牛肉意式面包棒……看到餐饮承办商Purple Sage（紫御）最近推出的开胃菜，难以想象这些精致菜肴，选用的竟是食材的边角和“头尾”。
紫御的“零废开胃小点心”系列，顾名思义是以减废为宗旨，使用过去被当作厨余的食材边角，如甜菜根外皮、玉米芯和苞叶、面包边角，以及牛肉碎屑等。
紫御同时推出以厨房副产品制作的甜点系列，其中包括法式慕斯小蛋糕Spent Coffee和Sake Less，它们分别包含咖啡渣及清酒粕；Aquafaba方形棉花糖则采用鹰嘴豆的煮豆水。每道甜品犹如精致的艺术品，鲜少担任主角的料理副产品，不但出得了厨房，也登得上大雅之堂。