提防熟龄婚姻隐形杀手

近来比尔盖茨离婚成热门话题，本地资深辅导员和心理咨询师袁凤珠受访分析夫妻离异的导火线通常有哪些，以及为什么中年是婚姻最容易亮红灯的年龄。

这几天，引起世人关注的离婚个案，莫过于微软创办人比尔盖茨与妻子梅琳达盖茨宣布离异。

65岁的比尔盖茨在推特发表由两人署名的声明，决定结束两人27年的婚姻关系。

名人离婚较容易引人注意。两年前，55岁的亚马逊创办人贝佐斯与50岁的妻子离婚；去年，艺人张清芳（53岁）与67岁丈夫宋学仁的15年婚姻也告终。

为什么许多中年夫妻无法一起走到白头？是什么因素导致两人不愿就此偕老？

个案：现代夫妻都较强势

一年前离婚的本地艺人钱昶均（原名钱翰群，55岁）受访时说：“当时做这个决定时非常痛苦，有很多顾虑，最痛心的还是经营20多年的婚姻就这么了结，好像砍掉一棵大树一样。”

他说，停留在原地走不动，那是一件很可怕的事，会耗费彼此的情绪，甚至牵连身边的人。隔断后，向前走，这才是正确的做法。

钱昶均分析两人离异的原因，跟现代夫妻都较强势不无关系。两人能力都强，相处与沟通多少会面对问题。他说：“前妻觉得为家庭牺牲很多，下一段人生想寻找自己所要的生活，我们觉得放手是最理想的结果。”

离婚后，四个儿女（19岁至24岁）的抚养权归前妻，他无异议。他强调说：“大人的事不要牵扯孩子，他们是无辜的，很庆幸孩子都很懂事，也体谅我们的决定。”他经常跟孩子碰面，也跟两个儿子一起设立“Spikes of Love”公司，承办品尝榴梿活动。

钱昶均说，男女多数是因为当初彼此两情相悦而结合，但是婚后，如果能维持像朋友的关系，可能会更好一些，因为容易原谅对方的缺点。

现在，他和前妻会直接沟通，不会通过孩子传话，更不会说彼此的坏话。

他说：“现在重回单身生活，看到一些单身和离婚后的人，总觉得孤单，其实老来有伴还是最好的。”

夫妻离异的导火线

根据美国数据显示，熟龄离婚是日益普及的趋势。50岁以上人口的离婚率是20年前的两倍。

本地资深辅导员和心理咨询师袁凤珠指出，相比12年前，新加坡45岁及以上夫妻的离婚率大幅上升，男性从30%上升到42.4%，而女性也从20.1%上升到27.5%。

婚姻除了与爱情有关，还与买房、购车、孩子教育、交税等密切相关。

夫妻离异的导火线，可归纳为：

1、婚外情；2、家庭暴力；3、精神虐待；4、心灵空虚；5、价值观分歧；6、期望过高；7、工作狂；8、恶劣性格放大。

其中，埋伏线必须关注，这包括：

1、沟通的桥梁折断；2、性关系不和谐，甚至无性爱；3、钱财纠纷；4、乐于搞外遇；5、为儿女争吵损感情；6、姻亲的介入；7、个性倔强自私；8、不���康的婚姻观；9、误交损友；10、配偶少聚，没有心灵感应。

袁凤珠指出，夫妻离异或是婚姻失败的原因很多，但离婚率的上升显然和女性在经济上的独立有很大的关系。女性早已无需在婚后单靠丈夫维持家计，即使离了婚，也能独立生活或是抚养孩子。

她说：“离婚个案中，女子刚烈的性格，往往容易砸坏自己幸福的婚姻，因为多数男人难以容忍霸气与傲慢的女人。”

生心理转变 中年婚姻亮红灯

结婚二三十年或更长，中年夫妻为何无法继续坚持婚姻之路？

袁凤珠说，很多男人结婚后仍然过单身的生活方式，有如结婚的王老五，忘记自己是有家室的人，这容易造成另一半的不满情绪。

另一些夫妻，看到自己的父母晚年的婚姻维持得如此勉强，心里充满苦毒，不认为坚持婚姻是必须的，不再有白头偕老的观念。但一些离了婚的人却发现，第二段婚姻也不幸福，到了凄凉孤独的晚年才懊悔莫及，原来两人总比一人好。

按照心理学家埃里克森（EH.Erikson）的人生发展观点，中年时期面临“勤有为”与“自我发展迟滞”的危机。另一心理学家莱文森（D. Levinson）认为，中年人被夹在年轻人与老年人、家庭与事业之间，是“被约束的一代”，因而面临角色压力与中年危机。

袁凤珠说：“中年是婚姻最容易亮红灯的年龄。以往为了事业、子女，每天忙于应付生活，对夫妻关系及感情关注不足，沟通不良。子女长大后，夫妻间反而产生陌生的感觉，维系婚姻关系的纽带不再起作用。”

人到了45至65岁之间，无论事业成功与否，已经尘埃落定，儿女已经长大，肩头重担松懈，产生的空虚感愈发严重。

粉红陷阱无处不在

无论任何年龄，粉红陷阱无处不在。每天对着的配偶，因太熟悉而易生厌倦；加上中年后，夫妻彼此的缺点呈现无遗，优点渐渐消失。一些“离心人”的心理即回复到当年16至25岁的心态，需要浓烈爱的感觉，害怕年老，努力要抓住青春的尾巴。这时，配偶却不解风情，于是向外面的异性献殷勤，试探自己的魅力，不料却掉入情网，无法自拔。而尝试隐藏的事终究有败露的一天，一手拆毁了半生建立的美好家庭。

如果在青少年期曾经有许多的恋爱史，习惯在异性里寻找爱的感觉，到了中年后，也会不断继续寻找爱情，除非有良善的道德观、责任感和高超的成熟度，否则婚姻生变是迟早的事。

另一方面，无论男女，中年后期都会经历更年期，荷尔蒙分泌转变，造成种种生理改变，引起情绪起伏，婚姻关系不稳者，也容易面对瓦解的命运。

中年人面临性生理与性心理的改变，但多数女性不会察觉丈夫出现性危机。性生活不协调，婚姻不满足感增加，从而踏入婚外情的险境，最后只能以离异告终。

（二之一）