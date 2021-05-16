再婚前想清楚动机 将就过日子难幸福

中年再婚面对的挑战大，决定再婚前一定要想清楚，是为自己老有所依或给孩子一个完整的家而将就再婚，还是寻找真正的幸福生活？本地资深辅导员和心理咨询师袁凤珠受访时分享再婚者须要做好哪些心理准备，以及女人再婚应考虑的重点事项。

中年离异者不少，离婚一段时间后，有些人又萌生重新组织家庭的欲望，寻觅第二春。

有前一段失败婚姻的经验，再婚者心里认为，这一次应该会比第一段婚姻更好。然而，经历过的人都知道，大多数第一次婚姻感受到的幸福感，远远比再婚强烈得多。并非所有再婚者的婚姻都不幸福，但的确许多再婚者最后只是两个人搭伴过日子而已。

考虑离婚时须慎重

本地资深辅导员和心理咨询师袁凤珠受访时指出，今日夫妻把恋爱、离婚、再婚看为平常事，似乎无羞耻感，也认为对子孙没有多大影响，只要尽力满足他们生活所需就好，是促成婚姻失败的关键。从前的夫妻，感情不一定很好，但他们仍然牵挂着当年的盟约，坚持守候家庭的责任，所以代代有家。她说：“我担心未来的社会，许多人会过游离的生活状态，缺乏归属感，生理与心理容易发生变化，这样的人将激增。”

因此，当夫妻考虑离婚时，一般她会问几个问题：

1.你没有离过婚，但有离婚的心理准备吗？你以为是铲除肉瘤那么简单？

2.如何解决性的需要？

3.你有在这段婚姻里看到自己的错点和责任吗？除非看到自己的问题，才不会重复问题。

4.下一个配偶真的会更好？曾经的矛盾是否会出现在新的婚姻里？

5.如果再婚，儿女如何处置？对方真的喜欢你的孩子吗？

袁凤珠指出，除非年轻时无知，与恶劣的人结婚，否则因为希望给孩子一个完整的家庭，离婚后很快又进入另一段婚姻是很危险的，加上中年的条件不如年轻时候，对方到底看上或爱上自己哪一方面？

毕竟经历过一次失败的婚姻，会充满恐惧与不安全感。她说：“因为离婚的阴影，是否会对新配偶有信心？如果对方也是离婚有儿女，自己会吃醋吗？如果与外遇的人结婚，会否担心因为自己的不完美再次被抛弃？”这些心理挣扎都会不断地啃噬再婚者的心灵。

根据调查，很少人在第二段婚姻里得到满足，只是不想再分离了，所以将就着过日子，也不再像年轻时对新配偶有那么多要求。婚姻失败后，一些人选择自暴自弃，在择偶标准方面发生很大的改变，选择将就过未来的生活，也许根本不爱那个人，新的婚姻单纯建立在物质基础之上。

再婚者须做的心理准备

美国耶鲁大学的耶鲁儿童研究中心主任阿尔伯特早在80年代指出，离婚是威胁着80年代儿童的最严重和最复杂的精神危机之一。这种家庭解体所带来的影响是难以估量的。国内外的许多研究都表明，双亲离异的家庭是向社会输送精神和道德畸形人的重要来源之一。

所以今日的社会越来越多心理与精神不佳状态，自杀率偏高，因为生命没有归属感，尤其是父母再婚，儿女感觉不是自己的家，只是寄人篱下，像无根的浮萍，容易导致情绪漂浮游离不定，影响学业与人际关系。

袁凤珠提醒再婚者须要做好下列心理准备：

1.想清楚自己再婚的动机（最好不是因惧怕孤寂而结婚）；

2.不要因为需要经济依靠而选择自己不爱，又有劣根性的对象；

3.两人应学习沟通与倾听的技巧，培养解决冲突的能力。在婚前努力沟通彼此对婚姻与对方的期望，并且理性地探讨婚后可能发生的各种问题，例如子女教养，财产分配，与前任配偶的关系等等；

4.参加辅导中心举办的婚前辅导或“白头偕老”课程；

5.不要隐瞒自己的优缺点与过去的历史，让对方了解真正的你，并且接纳真正的你；

6.如果对方在婚前便企图改变你，使你觉得迷惘、不安，并且失去了自己的特色，此时你应慎重考虑解除婚约或延缓婚期，多给自己一点时间，重新做选择；

7.不要因为离婚后的条件不如年轻时候，就勉强将就自己，因为人生下半场是更需要有安详的晚年，没有能力在恶劣婚姻里翻腾；

8.有再婚的需要时才找对象。不要到处交往异性，这会容易迷惑自己。

袁凤珠说：“不少男人是打着那种找‘高级保姆’侍候我，或女人想找个老头养活我的旗帜，或者男方盯着女方年轻美貌，女方盯着男方地位和财产等等，这些都是危险的。”抱持这种心理准备再婚的人，从一开始就注定要失败。因此，在相处时，双方都应以诚相待，不要隐瞒，更不可撒谎。只有建立在以诚相待基础上的爱情，才是坚实可靠的。

女人再婚要考虑的事项

袁凤珠指出，女人再婚的考虑点跟男人不太一样，她们必须注意的事项包括：

·不要跟着感觉走，这是太多女人对待爱情和婚姻的态度；

·不要怀有侥幸心理；

·考虑门当户对的问题，以及对方父母的态度；

·拖儿带女的要考虑好，想想对方真正爱你什么，美貌？有一天变老了，怎么办？

·关注再婚家庭子女的心理健康，不要让子女感觉又失去一个亲人；

·心里要有个尺度，不能自暴自弃，使自己没有价值感；

·东方社会，再婚家庭里的婆媳关系处理，是一个艰难的过程；

·人的生活，不单纯只是再嫁一个男人，还包括他的家人；

·不良嗜好与性格的男人不能选择，避免跌入更苦的深渊。

袁凤珠再次提醒，考虑清楚再谨慎步入婚姻，毕竟重新组织家庭后的夫妻相处和生活细节都需要时间的再次考验。要明白，适应婚姻生活已经不容易，若是再婚，挑战就更大。如果决定不再婚，尽量避免苟合与乱交，给儿女留下负面印象。

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