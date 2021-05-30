刘轩：父母懂点心理学 有益孩子全方位成长

台湾作家、积极心理学教育家刘轩通过研究心理学与内心世界和家庭的关系，解答了很多困惑，也在教育自己孩子的过程中收效良好。他受访时分享了“有用心理学”的概念。

任何知识不付诸于行动，那等于无用，创意与概念也是如此。只有加以实践，在生活中发挥作用，才能从中受惠。

台湾知名作家、积极心理学教育家刘轩接受《联合早报》电访时，分享了他独创的“有用心理学”概念。

这套有用心理学，即懂点心理学，具分辨能力，可以了解五花八门的教育方法哪些是科学的，哪些已过时；懂点心理学，对自己一对儿女的教养会更有耐心，能引导他们把困惑转化为成长的韧劲。他采用科学、轻松、有趣的工具方法，给予孩子更好的心理状态和处事方法。

不过，这套“有用心理学”，是否也有无用的时候？刘轩肯定地说：“当然会。这好比许多人爱买励志书，但是只搁在书架上，从不阅读，光摆着也感到满足。我的有用心理学必须设法把它变成如何加以运用，在生活中发挥作用。”

刘轩的父亲是台湾著名作家、教育家刘墉。他从小跟父亲的关系并不太亲密，曾经一度三年见不到父亲。刘轩8岁随父到美国。后来，他在哈佛大学修读心理学，取得博士学位。从心理学角度来分析，他现在更能读懂父亲当年的心。

刘轩幼年时，父亲为了到美国参加一项“交换艺术家”的工作，辞掉台湾中视晚间新闻主播的职位，毅然离开妻子、儿女和母亲，一别三年。刘轩忆述：“当时，我对他的印象模糊，好像有一天他在，有一天他就不在了。我也不记得是否有去机场送别父亲。”后来，从家人口中知道，父亲只留下一句话：“在美国如果混得好的话，就把他们一家接过去。”

父亲事业忙碌，自小父子俩的交集不多。奶奶和他的关系最亲密，也是主要照顾他生活的人。后来，他们一家顺利到美国跟父亲团聚。

刘轩说，当时不觉得三年不见会留下什么阴影。“某些创伤，有些人会把它封锁起来，尤其是关系密切者所导致的。但是我跟父亲关系没有那么亲密，相对的所谓创伤也较少。”

叛逆可能是孩子成长加速器

那么，从童年步入青少年，是否有叛逆心理？

刘墉著书中有一个“叛逆小孩”，就是刘轩。叛逆孩子个性独立，坚持主见。如果这是刘墉的定义，那么刘轩就完全符合。因为后者选择修读心理学，是与父亲的意愿相违背的。不过，他力证自己的选择是正确的，给“叛逆”注上更好的新解，也从父亲尝试规划的轨迹跳脱出来。

刘轩认为，虽然叛逆会让家长头疼，只要正确解决，会是孩子成长的加速器；反之，解决不好，则是孩子一生的阴影。

刘轩通过研究心理学与内心世界、与家庭的关系，很多困惑得到了一一解答。现在，刘轩的儿子10岁，女儿9岁。除了帮助孩子养成好习惯，他还用心理学帮助两个孩子全方位成长：

·用心理学帮孩子认识大脑，记忆牢靠快速，提高学习力；

·帮孩子摆脱情绪旋涡，调节负面情绪，提升情绪力；

·帮孩子学会换位思考，拥有同理心，收获社交力。

刘墉在教育上很严厉，刘轩认为，父亲要求严格，但不严厉，有高标准和坚持规范。父亲不会拉高嗓子骂人。在父亲的管教下，周末他不可以跟同学出去打球，必须留在家里练琴，所有的节假日，都是在学习中。这些，他听话顺服。

他说：“其实，我没有严重的叛逆期。心理学研究发现，到了青春期，自我认同感强，较在意同侪的眼光和想法。不过这是一个过渡期。”如果孩子发现父母和朋友的认知差距越来越大，甚至无法有效沟通，孩子的叛逆心理就会形成，而且严重化。

自己像孩子的教练

刘轩觉得自己更像孩子的教练，严格地监督，陪同学习。他说：“我喜欢拥抱孩子，这是很重要的亲子关系，很疗愈，这是我父亲很少做的事。”有了这层亲密接触，孩子碰到挫折的时候，会记得曾经有一个至亲的人给予拥抱的温暖。

父母必须与孩子有良好沟通，把他们当成一个个体，尊重他们是一个可以独立思考的人，允许自我发展，从犯错中学习成长，这些都是建立良好亲子关系的基石。而不是由父母完全规划，不允许犯错，这种管教方式存有偏颇。

15岁前塑造性格

不是每个父母都懂得一套教养孩子的方法。刘轩说，在孩子15岁前，用心理学帮助孩子养成更好的性格、品质、个性。这样，孩子未来的路较难走偏。如果错过这个年龄层，是否有机会“回头”？如何重塑良好的亲子关系？

刘轩指出，8岁可以建立基础，如同理心、社会关怀、表达内心想法等，9岁至15岁这个年龄层是一个独立思考的关键年龄，可以培养后天的性格。

他说：“孩子小的时候，父母必须放下身段；孩子大的时候，就必须放下身段跟父母沟通。双方应取得良好沟通的方式，以达到修补关系。”

这几年来，刘轩积极推广正向心理学（或积极心理学），因为在社会上看到很多人焦虑与自我迷失，在信息量爆棚的环境中，开始对人生产生怀疑。因此，人们必须培养韧性，克服挫折，面对问题，认清自己。这也贯彻他有用心理学的精神思路。

线上讲座：全英语环境下学华文的挑战

在新加坡这个以英语为主的环境，不少孩童对华文华语提不起兴趣，有的甚至有抗拒心理。家长要如何帮助他们改变这种心理？

《联合早报》属下学前刊物《小小拇指》将在“新加坡书展”举办线上讲座“华文与我：刘轩在美国的成长故事与教育心得”，主讲人是台湾知名作家、积极心理学教育家刘轩。

从小在美国长大的刘轩将和大家分享他在全英语的环境下，如何克服学习华文的挑战。他也会教导大家，怎样运用“积极心理学”，改变孩子抗拒学习华文的态度。

讲座将以华语进行，欢迎读者上线收看直播，并在线上提问与刘轩交流。《小小拇指》线上讲座获得李光耀双语基金的支持。

《小小拇指》线上讲座

“华文与我：刘轩在美国的成长故事与教育心得”

主讲者：刘轩

日期：6月5日（星期六）

时间：上午11时至中午12时

直播平台：

《联合早报》面簿：

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新加坡书展官网：

singaporebookfair.sg