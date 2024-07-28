为实现梦想接受基本军训两次 青年出书分享新兵生活

24岁的王悦胜把当兵经历画成素描并结集成书，除了抒发感想，他也想让家人和其他即将入伍者了解军训点滴。他和六个弟妹从小在家自学，父母鼓励孩子发挥所长，有所担当；弟弟不久前入伍，通过大哥的创作，学会如何更好地适应军中生活。

军营里严禁拍照，王悦胜（24岁）通过生动的素描，记录他在德光岛的基本军事训练（Basic Military Training，简称BMT）和军营中的生活点滴。创作初衷仅仅是为了个人抒发和让家人了解他的军训生活。

在其著作《基本军事训练素描本》（BMT Sketchbook）发布会上，他的家人，包括父母和六个弟妹，都出席支持，共同见证这重要时刻。

五个月完成两次基本军训

与一般新兵不同，王悦胜经历两次基本军事训练。他在入伍前，被诊断出心脏瓣膜不规则，而分配到B4体格军务等级（PES），无法进入见习军官学校（OCS）。王悦胜的父亲服兵役时是精卫兵军官，王悦胜者受访时说：“我一直想和爸爸一样，在国民服役期间成为一名军官。为了实现这个梦想，我做了详细的健康检查，确认心脏瓣膜不规则在正常范围内，成功将体格军务等级升级到B1，重新接受基本军事训练。”

尽管花了五个月的时间完成两次基本军事训练，他最终实现进入见习军官学校的目标，于2022年9月成为一名中尉，并于2023年6月30日完成全职服役，转为战备服役。

儿时的王悦胜（右）立志长大后要和爸爸一样当军官。（受访者提供）

军训期间，王悦胜只能与家人通电话保持联系，并且通过一张张他所画的素描，向家人展示他在兵营里的生活。这期间，家人给予他很大的支持和鼓励。王悦胜坦言，当他因健康问题被分配到B4等级时，曾在兵营的角落里哭泣，家人通过电话支持他，特别是父亲，鼓励他继续训练，时刻保持最佳状态。

王悦胜将新书献给父亲，他说：“爸爸是我非常尊敬和钦佩的人，除了领导其他人，他面对困难时的坚韧精神，以及对家庭的关爱和奉献都令人赞赏。”

军营生活纪律严格，但王悦胜始终保持好奇心，坚持创作。他通过素描记录个人经历，从同袍在床铺上休憩的日常，提起步枪射靶的训练，到各种武器的功能应用，王悦胜以素描逐一记录下来。这百多幅素描不仅让家人了解他的军营生活，也让没有机会进入兵营的母亲和四个妹妹更贴近他的经历。

“BMT Sketchbook”记录王悦胜的基本军事训练经历和军营中的点滴。（受访者提供）

通过素描释放军训压力

王悦胜认为，即使在一个纪律严明、制度化的环境中，军中生活也可以是自由而有趣的。在训练过程中若遇到有趣的场景时，他会迅速从裤兜里掏出素描本，用0.3毫米的笔快速画个5分钟，然后再找时间用0.8毫米的笔描绘出更深邃的线条。对他来说，这样的创作方式是自我抒发，也是释放军训压力的一种方式。

王悦胜的指挥官看到其素描后，便发布在基本军事训练中心的脸书专页，这些作品随后在网上爆红。当时有出版社找上门，却被他婉拒。他解释：“我那时还在接受军训，不想让人误以为我是为出书而画，感觉不真诚，直到完成大部分军训后，我才同意出版。”

家人对王悦胜的创作表示支持，排行老三的弟弟王悦恺（20岁）正接受新兵训练，通过大哥的素描，他学会如何更好地应对训练挑战。这本书也为其他即将入伍的人提供一些心理建设和鼓励。王悦胜也在社媒读到，一名父亲用他的书向孩子讲解基本军事训练，让他感到非常欣慰。

受妈妈做事的热忱影响

王悦胜的成长经历和同辈与众不同。其父母皆是教师，他和弟妹们从小在家自学（homeschooling），对学习培养好奇心和创造力。他说：“我们有强烈的好奇心，能够自由发掘自己的兴趣与才华。我们七兄弟姐妹都各有专长，这归功于妈妈，她做事不按常规且充满热忱。妈妈总是勇于尝试新事物，即使失败也不放弃，为我们树立榜样。”

王悦胜（前排中）在家自学至18岁，入伍前在南洋理工学院就读设计系，主攻空间设计，目前在伦敦攻读建筑学。（受访者提供）

父母敏锐地觉察到孩子们的天赋，并为他们提供相应的资源和机会发展才华。例如，他们注意到王悦胜的艺术天赋后，便买一台相机给他，鼓励他展示才华，提升摄影技能。

王悦胜在家自学至18岁，入伍前他在南洋理工学院就读设计系，主攻空间设计。王悦胜目前在伦敦攻读建筑学，也是新加坡建设局（BCA）的奖学金得主。

王悦胜（左一）的创作为其他即将入伍的年轻人提供心理建设和鼓励。（受访者提供）

每年国庆，王悦胜一家都会聚在一起观看国庆庆典，共同反思新加坡的进步和发展。他说：“从小我的家庭就强调责任的重要性，这帮助我克服种种挑战，培养坚韧不拔的精神。”他认为，新加坡的成功之路是全国人民共同承担责任和决心的证明，作为一名新加坡人，他对此感到自豪。

王悦胜希望借由新书，提醒大家珍惜先辈们的贡献，不要把今天所拥有的一切视为理所当然。他说：“我们在日常生活中经常忽略许多美好的事物。我希望通过这本书，能够唤起大家对身边美好事物的关注和珍惜，重新发现生活中更多有趣之处。当我们学会珍惜这些美好时，不仅会收获更多快乐，也能找到身为新加坡人的意义。”

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