智能一体洗涤烘干 安安静静 干干净净

人工智能洗涤能用较少的水和洗涤剂，彻底、温和地清洗衣物。即使在低温条件下，产生的气泡也能比一般洗衣机清除更多污垢。符合人体工学设计的洗烘一体机，更是操作方便平稳安静，让现代家庭洗衣更节能、更卫生。

家电已逐步走入智能操控的新领域，智能洗衣机与烘干机采用创新垂直流线型设计，一体成型整合清洗和烘干衣物功能，专为现代家庭而设。强调节能和省水的洗衣机，更受消费者青睐。

LG洗烘一体机：容量大噪音低

本地气候说变就变，洗完衣服晾在外头晒太阳，随时就来一场阵雨，你就得重新洗一遍这些衣服。

第一眼看到LG这个崭新的一体式洗衣机和烘干机（WashTower），采用单层堆叠设计，顶部一台烘干机，底部一台洗衣机，控制面板位于洗衣机和烘干机之间，方便操作，节省空间。前置式洗衣机（型号WT1410NHEG）搭配AI智能技术与高效洗涤功能，同时完成清洁、除菌及护理。14公斤清洗容量，10公斤烘干容量。

“AI DD”内建人工智能，可自动感知衣物材质与重量，透过洗涤大数据分析自动提供最适洗涤方式，提高保护衣物的性能，减少衣物损伤10%，洗衣更干净卫生。

通过高效节能双变频热泵（dual inverter heat pump）低温除湿干衣，并达到节能的烘干方式，拥有10年质保，长期使用无忧，比传统热泵省电65%，操作平稳安静。

一般洗衣机滚动时的声量不小，LG“洗烘塔”变频直接驱动电动机振动小、噪音低，为洗衣机提供动力，性能持久。

“洗烘塔”根据人体工学设计，整体高度比传统洗衣机／烘干机串联安装时降低许多，甚至连烘干机入口的高度也降低了。这样，机体内部情况一目了然，装卸衣物更加方便。“洗烘塔”有两个插头：一个用于洗衣机，另一个用于烘干机，两机可同时或单独使用。

具备冷凝器自动清洁系统，可定期清洗保养，确保冷凝器更干净，烘干衣物的性能更稳定。

选用墨玉绿配搭玉石白色系，结合复古与时尚风味，为现代家居增添美感。

LG ThinQ应用让你在任何地方都可轻易连接“洗烘塔”，启动机身WiFi连接手机，轻触按钮就可开始洗衣和烘衣。

▲价格：$4440

设计、功能：9/10

Samsung Bespoke：节能省水有效去污

Samsung Bespoke洗衣机能去除顽固污垢和99.9%的细菌。（商家提供）

只需要洗衣机的人，可以考虑选购这款人工智能前置式洗衣机（型号WW11CB944DGHSP）。

使用AI Ecobubble，更有效地洗涤衣物。即使在低温条件下，它产生的气泡也能比一般洗衣机清除多24%污垢，节能70%，并确保45.5%的织物护理效果。它还能检测织物类型，优化气泡数量、洗涤时间、温度和脱水速度。

SpaceMax技术的设计定制，可洗涤11公斤的大容量，清洗更多衣物，包括被子等大件物品。简洁平整的设计可与现代室内装饰和厨房家具完美融合（也可选择“洗烘塔”设计）。

何谓人工智能洗涤？即用较少的水和洗涤剂彻底、温和地清洗衣物。利用先进的传感技术检测衣物的重量和柔软度，持续监控衣物的脏污程度。它会优化水和洗涤剂以及浸泡、漂洗和脱水时间。设置的自动分配功能，为每种洗涤剂和衣物柔顺剂配备独立储物格，每次洗涤后都无需重新添加洗涤剂和衣物柔顺剂。人工智能可保存洗涤剂长达一个月，以每周平均洗涤四次为基础，实际结果可能因洗衣量和设置而异。

AI能源模式，可轻松检查耗电量并估算电费。它使用AI Ecobubble，是以冷水而不是温水洗涤，延长循环时间，最高可减少70%的能源消耗。

省电之外也省水。启动QuickDrive快速驱动，洗涤时间缩短一半。独特技术结合滚筒的动态旋转和额外的水流喷射，可产生更多更强力的气泡。洗涤剂渗透更快，洗涤更迅速，加快脱水速度。其中，可选择39分钟超高速洗净模式，缩短日常洗衣时间，彻底洗净衣物。

除菌蒸气从滚筒底部释放，为衣物深层清洁。它能去除顽固污垢和99.9%的细菌，可减少室内尘螨、宠物毛发、草、花粉和真菌的过敏原。

喜欢它的钢化玻璃门设计，比一般的塑料门更坚固耐用，不易破裂或刮伤，而且便于观察机内情况。

使用SmartThings应用，享受个性化、高效、省心的洗涤服务。电子变频压缩机拥有20年保证期。

▲价格：$1699

设计、功能：8.5/10

Kyson Snipe：高效速洗过热保护

买Kyson洗衣机，赠送K4智能电动吊顶式晾衣架。（商家提供）

Kyson Snipe是本地品牌，其Snipe洗衣机采用触屏控制，有15种预置程序，包括五种水温洗涤选择、快洗、儿童或纤维衣物等，10公斤容量。

与普通洗衣程序相比，这款洗衣机能提供快速高效的清洗，即15或30分钟就能完成清洗轻度脏污的衣物。若选择60至65摄氏度较高温清洁衣物，可有效去除顽固污渍，杀灭细菌，清除织物上的过敏原等。

特设延迟启动或结束清洗功能，可根据日常习惯提前1至24小时设置。喜欢它的夜间清洗模式，洗涤和脱水过程中降低发动机的转速，避免噪音干扰。

过热保护功能也是卖点，如果发动机或加热管的温度超过规定的临界值，组件都将停止操作，以防止潜在的安全隐患。

这款洗衣机最近有促销活动：赠送Kyson K4智能电动吊顶式晾衣架，承重45公斤。

▲价格：$1099

设计、功能：8/10