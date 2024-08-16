宠物当道 时尚大牌纷纷“卖萌”

婴儿与宠物天生自带的萌宠感，总能让人感觉疗愈。近来时尚界挂起一阵“宠物风”，老牌时装屋为转换高冷调性，更加可爱接地气，不约而同选择打出宠物牌。与年轻艺术家或插画家合作，以宠物设计吸睛，希望用一波“宠萌风”收割年轻消费者。这一剂“宠物方”是否奏效，各花入各眼，还要各位看官自己决定是否买单。

金承妍与Gucci合作设计的托特包是时下热卖单品。（互联网）

绘本画家为Gucci柔性描画

Gucci童装部与韩国插画家兼作家金承妍（Seungyoun Kim）合作，推出2024儿童早秋系列，包括多款童装时尚单品，手袋、托特包、背包、服装等。作为2023年波隆那童书展的获奖画家，金承妍擅长以柔和色调的彩色铅笔勾勒出可爱动物模样。至今已累计出版过29本绘本，其中《心的比例》《狐狸帽》《帽子的森林》《昌德与风车》等更在韩国大获好评，深受读者喜爱。

金承妍擅长以柔和色调的彩色铅笔勾勒出可爱动物模样。（取自社媒）

爱情、友谊、勇气与冒险是金承妍笔下不变的主题，透过简单故事传递深邃情感，带读者漫步一段内心疗愈之旅。金承妍笔下的童趣世界温柔而带有几分奇幻，她喜欢以猫咪、狗狗为雏形创作，细致描绘人与动物之间的微妙情感。

来自韩国的金承妍是2023年波隆那童书展的获奖画家。（互联网）

此次与Gucci合作的系列，主要围绕代表她个人风格的小狗印花展开，无论是憨憨的腊肠狗，白色贵宾犬或是温顺小泰迪，都是让人心生爱怜的形象。软绵绵、毛茸茸的狗狗形象十分疗愈，以粉嫩配色主体加上彩色铅笔柔和的画风，与Gucci经典老花格纹包包竟然搭配得恰到好处！

金承妍的插画作品被印在Gucci童装系列上。（互联网）

虽然是儿童系列，许多单品大人拿来用也毫不违和。譬如经典的方形托特包，以象牙色包裹边缘，采用可开合磁扣设计，适合单肩背，可容纳文件、化妆包等出门必备品。此外，还有水桶包、双肩包，童装如短袖T恤、卫衣、连衣裙，品类齐全选择多。

为配合色彩鲜艳的动物造型，Louis Vuitton成衣系列一改往日的素色高冷。（互联网）

LV借卡通动物来“打气”

无独有偶，在Louis Vuitton 2024早秋女装系列中，也出现了宠物抢镜的情形。成衣和手袋系列单品特别融入中国90后当代艺术家孙一钿创作的奇趣动物元素，致意年轻一代的文化活力。孙一钿笔下的粉色兔子、黄色小鸭、斑点狗、豹子、斑马、企鹅、天鹅等奇趣动物造型，被印在品牌经典单品上，令人眼前一亮，带出充满趣味和奇幻色彩的艺术表达。

中国90后当代艺术家孙一钿的作品审视消费主义体系下，诱惑与恐惧之间日益密切且脆弱的关系。（互联网）

1991年出生于中国浙江的孙一钿，4岁开始学习画画，在中央美术学院完成油画系的学士班和硕士班，目前在清华大学人文学院攻读博士学位。以卡通充气动物绘画闻名的她，作品涉及绘画、装置、行为艺术、时装跨界等领域，曾在巴黎、柏林、上海和香港等地举办个展。擅长以超写实风格创作，以“物”为切入点，暗喻流水线作业背后劳动与生产的关系。以塑料充气玩具为意象，用照片写实的呈现方式，审视消费主义体系下，诱惑与恐惧之间日益密切且脆弱的关系。

各类动物元素巧妙地融入包包设计中。（互联网）

孙一钿认为挂在墙上的绘画作品只能与人发生一种比较静止的、沉默的关系，是一种带有距离的观看。而当作品被设计成时尚单品，如衣服，手袋或香氛，它和人的距离会变得亲近。这种互动是鲜活且不受控的，是一种平等的使用关系。

将小黄鸭与金钱豹印在男款时装鞋和拖鞋上。（互联网）

色彩明亮的动物气球是孙一钿作品中的重要元素，将这些具有时尚属性的元素融入单品中，呈现出别具一格的潮流感。成衣系列一改往日的素色高冷，为配合色彩鲜艳的动物造型，加入亮粉、墨绿、天蓝色，形成强烈的视觉冲击，洋溢着迷人的热情。

香水瓶也加入俏皮动物形象。（互联网）

再用不同的动物形象匹配经典手袋，用皮革工艺打造浮雕动物装饰，将小黄鸭与金钱豹印在男款拖鞋上，让粉色大兔子攀附在迷你水桶包边缘，再来换一换香水包装，融入俏皮动物形象。Louis Vuitton与孙一钿的合作系列涵盖成衣、皮具、硬箱、配饰和香氛等多品类。

Dolce & Gabbana推出宠物香水“Fefe”。（互联网）

Dolce Gabbana宠物香水再惹议

如果说Gucci和Louis Vuitton的尝试是用宠物来吸引人，Dolce & Gabbana（简称D&G）最近的一波新操作则是单纯服务宠物。不久前D&G宣布推出一款售价为每100毫升99欧元（约143新元）的宠物香水，绿色亮面玻璃做的香水瓶身，上面印有24K镀金的狗爪图案，搭配鲜红色瓶盖，由顶级调香师精心打造，调性加入依兰花、麝香、檀香木，使用后可以赋予“毛孩子”香喷喷的尊贵气质。

宠物香水再引争议，行人路过橱窗拍照。（互联网）

据报道，推出这款宠物香水的灵感，来自于品牌创办人多梅尼科·杜嘉（Domenico Dolce）对于爱犬的喜爱，还以爱犬之名将这款香水命名为“Fefe”。然而品牌似乎再次发挥“招黑体质”，这款宠物香水一经问世，就引来网友质疑它的实用性和高昂的售价。还有防止虐待动物协会警告，狗狗的嗅觉极为敏感，使用香水可能会影响动物嗅觉，让它们感觉不舒服。

虽然品牌方强调，这款香水通过宠物化妆品安全认证，也获得兽医批准，而且在测试过程中“受到狗狗喜爱”，但谁知这份主观的爱是人类一厢情愿，抑或是宠物也能欢喜“买单”呢？